Ellen Pompeo se souvient d’avoir craché avec Denzel Washington lors du tournage de “Grey’s Anatomy”: “Nous y sommes allés”

Ellen Pompeo sait ce qu’elle veut sur le tournage de “Grey’s Anatomy”.

L’actrice de 51 ans a joué dans le drame médical depuis ses débuts en 2005 et a vu une longue liste de célébrités passer par l’émission en tant que guest stars ou réalisateurs invités.

Une de ces stars était Denzel Washington, qui a réalisé un épisode de la saison 12 intitulé “The Sound of Silence”.

Lors du premier épisode de son nouveau podcast intitulé “Tell Her”, Pompeo a rappelé la productrice exécutive Debbie Allen en train de rallier Washington, aujourd’hui âgée de 66 ans, pour réaliser un épisode en tant que “surprise” pour Pompeo afin de la garder intéressée après avoir joué dans la série pendant plus d’une décennie. .

“Il est venu probablement trois semaines avant pour qu’il puisse se faire rattraper parce que Denzel ne regarde pas beaucoup la télévision, il n’a probablement jamais vu la série”, a expliqué l’actrice. “Il a fait l’émission parce que sa femme est une grande fan. C’est sa femme qui lui a vraiment dit : ‘Cette émission est incroyable, tu devrais y aller.’ Je pense qu’il a vu ça comme un bon exercice de venir et de diriger quelque chose rapidement.”

Ellen Pompeo et James Pickens Jr. dans “Grey’s Anatomy” saison 12 épisode neuf, “The Sound of Silence”, réalisé par Denzel Washington. (Photo de Nicole Wilder/Disney General Entertainment Content via .)

Pompeo a noté que Washington avait une présence “incroyable” sur le plateau et qu’il est une “superstar pour une raison”, mais elle a estimé qu’il manquait d’expérience dans la réalisation pour le petit écran.

“Denzel est une star de cinéma, n’est-ce pas ? Il ne s’y connait pas pour diriger la télévision”, a-t-elle affirmé.

“The Sound of Silence” reste le seul épisode de télévision que Washington a réalisé. Avant cela, il a réalisé les films “Antwone Fisher” et “The Great Debaters” – il a depuis réalisé “Fences” et “A Journal for Jordan”.

L’épisode montrait la mâchoire de son personnage Meredith Grey brisée par un patient épileptique. Elle et Washington n’étaient alors pas d’accord sur la façon dont l’acteur jouant le patient devrait s’excuser auprès de Meredith le moment venu.

Ellen Pompeo a joué dans “Grey’s Anatomy” depuis 2005. Elle a dit qu’elle et Denzel Washington se sont disputés lorsqu’il a réalisé un épisode en tant qu’invité. (Mike Rosenthal/ABC via .)

“Je ne voulais pas vraiment parler à cet acteur ou voir cet acteur avant de faire cette scène, donc je n’ai pas eu beaucoup d’interaction avec lui du tout”, se souvient la star. “Et puis, il s’est excusé auprès de moi, mais il le faisait très doucement. Il a fait ce choix de parler très doucement. Et j’étais énervé de devoir m’asseoir là et d’écouter ces excuses. Et il ne me regardait pas. dans les yeux. Encore une fois, nous aimons les acteurs qui font des choix. Et je lui ai crié dessus, je me suis dit : “Regarde-moi ! Quand tu t’excuses, regarde-moi !” Et ce n’était pas dans le dialogue.”

Washington a poussé Pompeo à s’en tenir au script, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il “s’était mis à mon a–“.

“Il m’a dit : ‘Je suis le réalisateur ! Ne lui dis pas quoi faire !'”, a-t-elle révélé. “Je me suis dit : ‘Ecoute, putain de merde, c’est mon émission ! C’est mon plateau ! A qui racontes-tu — Tu sais à peine où se trouve la salle de bain !'”

L’actrice a expliqué qu’elle avait “le plus grand respect” pour l’acteur oscarisé en tant qu’acteur et réalisateur malgré leurs querelles.

Denzel Washington a réalisé quatre films en plus d’un épisode de “Grey’s Anatomy”. (Photo de Rich Fury/.)

“Nous y sommes allés un jour”, a-t-elle ajouté, selon TooFab. “Et puis sa femme est venue lui rendre visite, et je ne lui parlais pas. J’étais en colère contre lui. Et j’ai dit à sa femme, j’étais comme, ‘Oui, il m’a crié dessus aujourd’hui. Il m’a laissé l’avoir aujourd’hui , et je ne suis pas d’accord avec lui, et je ne le regarde pas, et je ne lui parle pas.'”

En fin de compte, elle a déclaré que le combat était le résultat de deux artistes “passionnés et fougueux”.

“C’était une expérience incroyable, vraiment”, a-t-elle admis. “C’est ce qu’il faut pour obtenir la bonne merde. Nous allions bien après ça. Il est juste l’un des meilleurs à le faire.”

Les représentants de Washington n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.