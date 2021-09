Ellen Pompeo se souvient de s’être heurtée au réalisateur Denzel Washington sur “Grey’s Anatomy”

Ellen Pompeo révèle qu’elle et le célèbre acteur Denzel Washington ont déjà échangé quelques mots passionnés alors qu’ils travaillaient sur le tournage de Grey’s Anatomy. Washington dirigeait l’épisode de la saison 12 “The Sound of Silence”, quand ils ont commencé à se heurter à la direction supplémentaire de Pompeo d’un autre acteur – qui ne convenait pas au double lauréat d’un Oscar.

“Je me suis dit : ‘Regarde-moi quand tu t’excuses. Regarde-moi.’ Et ce n’était pas dans le dialogue. Et Denzel s’est mis au jambon sur mon cul », a-t-elle déclaré à son ancien co-vedette Patrick Dempsey sur son podcast Tell Me With Ellen Pompeo. “Il m’a dit : ‘Je suis le réalisateur. Ne lui dis pas quoi faire.’ J’étais comme, ‘Écoute, mère––euh, c’est mon émission, c’est mon set.

Elle a ajouté: “Donc, nous ne nous sommes pas battus sans nous battre, mais ce sont des acteurs pour vous. Passionnés et fougueux et c’est là que vous obtenez la magie.” L’actrice a ajouté qu’elle et Denzel se sont finalement réconciliés. Dempsey a sympathisé avec son ancienne co-star dans l’épisode de son podcast.

“Vous vivez dans cette émotion toute la journée, donc les choses peuvent vous déclencher très rapidement, donc c’est vraiment difficile de garder cette ébullition, cette émotion donc c’est accessible – surtout à la télévision parce que vous devez la lancer – que vous êtes cru toute la journée, et il est important de créer la bonne atmosphère sur le plateau où vous êtes en sécurité pour pouvoir le faire”, a-t-il déclaré en réponse.

Dempsey a poursuivi en partageant qu’il avait sa propre histoire Denzel. La star d’Enchanted dit qu’il est tombé sur Washington lors d’un voyage pour des services d’artisanat pour un petit-déjeuner burrito sur le mauvais plateau. “Il me dit : ‘Hé, mec, tu es sur le mauvais plateau, ce n’est pas ton plateau. Sors d’ici'”, a-t-il partagé. “Et puis il m’a regardé et il a fait un clin d’œil et il me faisait juste des conneries dans le bon sens mais m’a fait peur à mort parce qu’il m’a donné le look de Denzel Washington.”

Il s’avère que quelques détails intéressants se sont produits dans les coulisses de la série. Dempsey et Pompeo ont révélé qu’ils étaient tous les deux “horrifiés” par l’idée de faire l’épisode musical de la série, “Song Beneath the Song”. “Je me suis dit : ‘Ecoute, je ne veux pas me dégonfler ici. Nous faisons cette comédie musicale, je veux être à fond, je veux m’engager, je veux essayer, mais je suis un chanteur terrible. Mais oui, si vous pouvez m’aider à mieux sonner, je ne vais pas être bon, mais je ne vais pas non plus me dégonfler, alors je vais juste plonger dedans », a déclaré Pompeo. Dempsey, d’autre part, a déclaré qu’il “s’était complètement dégonflé”.