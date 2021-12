Ellen White marque un tour du chapeau pour devenir la meilleure buteuse de tous les temps en Angleterre

Ellen White a réussi un triplé pour devenir la meilleure buteuse de tous les temps d’Angleterre alors que les Lionnes ont effacé la Lettonie 20-0. L’Angleterre a bombardé l’équipe adverse avec 63 tirs, 30 cadrés et 20 d’entre eux battant le gardien de but frappé.

Ellen White devient la meilleure buteuse de tous les temps en Angleterre

White a 47 buts en Angleterre

Un score record a été associé à une performance record de White, qui a aidé l’Angleterre à prolonger son parcours parfait de qualification pour la Coupe du monde.

Les blancs ont marqué à la sixième et à la neuvième minute avec deux buts bien travaillés. Le premier but était entièrement dû à l’œil pour le but des Blancs. Sur le bord de la surface, elle a fracassé un tir dans le coin supérieur. Le deuxième était une fin basse dans la surface après un superbe centre de Georgia Stanway – qui a inscrit quatre des buts de l’Angleterre, un but tout aussi impressionnant. Ensuite, pour le triplé, descendez l’autre bout en seconde mi-temps. Bord de la boîte, c’était presque une réplique de son deuxième – White leva les yeux puis frappa à la maison. C’était l’un des quatre tours du chapeau de l’Angleterre dans la nuit, les autres marqués par Beth Mead d’Arsenal, Lauren Hemp de Manchester City et Alessia Russo de Manchester United. Ce fut une soirée spéciale pour Russo, marquant ses trois premiers buts pour l’Angleterre.

Jetez un œil à l’objectif record de White (Royaume-Uni uniquement – ITV):

Les @Lionnes ont un nouveau record de buteuse ! ?? Toutes nos félicitations à @ellsbells89, qui vient de marquer son 47e but international 🌟#ITVFootball | #Lionnes pic.twitter.com/M9F3Hzlnyb – ITV Football (@itvfootball) 30 novembre 2021

Les blancs ont désormais deux buts d’avance sur l’ancien meilleur buteur anglais Kelly Smith (46 buts en 117 sélections).

White traque le prochain record de buts

Ce record d’Angleterre est une autre brillante distinction au nom de White. La joueuse de 32 ans en chasse une autre, en Super League féminine. En 126 matches de la WSL, White a marqué 58 buts et suit le rythme de l’attaquante prolifique d’Arsenal Vivianne Miedema, qui compte actuellement 64 buts.

White a une vaste expérience dans le domaine des buts, notamment six buts pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012. Elle a également marqué pour diverses équipes sous différents managers et systèmes, notamment Arsenal, Notts County, Birmingham City et son club actuel Manchester City.

La blessure a persisté chez White malgré ses records de score impressionnants. En avril 2014, White a subi une blessure au LCA qui l’a mise à l’écart pendant toute la saison. Il a fallu des saisons successives à White pour récupérer complètement avant de retrouver son rythme de meilleure buteuse de la WSL en 2017/8. Il ne fait aucun doute que cette blessure au LCA a empêché White d’atteindre plus tôt ces meilleurs buteurs. Mais, comme White le prouve, elle n’a pas encore fini.

White a encore beaucoup de travail à faire pour aider son équipe à gravir la WSL cette saison. Manchester City occupe la septième place, à quelque 12 points d’Arsenal de Miedema, invaincu.

Un seul but pour les Blancs jusqu’à présent, en sixième départ pour les Citizens. Mais l’averse ridicule de buts contre la Lettonie devrait sans aucun doute donner aux Blancs l’élan nécessaire pour le reste de la campagne.

