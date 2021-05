Ellie Goulding donne naissance et accueille son premier bébé avec son mari Caspar Jopling ⋆ .

Ellie Goulding est officiellement une maman.

Le dimanche 2 mai, le mari de la chanteuse «Anything Could Happen» Caspar Jopling a annoncé sur son Instagram Story qu’elle avait donné naissance à leur premier enfant.

«Maman et bébé sont en bonne santé et heureux :)», a-t-il sous-titré une photo d’un arrangement floral. “Extrêmement reconnaissant.”

Il a poursuivi: «Je ne m’adresse jamais à l’attention du public qui accompagne le travail d’Ellie. Mais pendant ce moment magique et personnel, nous apprécierions vraiment de pouvoir profiter de notre intimité .. merci x. »

Ellie, 34 ans, a épousé Caspar, 29 ans, lors d’une cérémonie de mariage étoilée en août 2019. Le marchand d’art a posé la question à Ellie juste un an auparavant. À l’époque, Caspar – qui compte Princesse Eugénieen tant qu’ami et partage de nombreux amis de la haute société dans sa maison d’Angleterre – jaillit de son épouse d’alors pour être dans une douce publication Instagram.

«Je passe le reste de ma vie avec cette personne vraiment extraordinaire et magnifique», écrivait-il à l’époque. «Personne ne m’a jamais fait me sentir plus plein de vie, de connaissances, de bonheur ou d’amour. Espoir, passion, confiance et plus d’amour. Il n’y a personne avec qui j’ai jamais été plus complet et il n’y a personne avec qui je ne me sentirai jamais plus complet.

Le mariage d’Ellie Goulding et Caspar Jopling en photos

La chanteuse a annoncé sa grossesse pour la première fois au monde dans une interview de février avec Vogue, dans laquelle elle a révélé qu’elle avait 30 semaines de retard.

«C’était fou parce que c’était notre premier anniversaire. Ce n’était pas le plan », a-t-elle partagé avec le magazine. «L’idée de tomber enceinte ne semblait pas être une réalité.»

Caspar Jopling, Ellie Goulding, bébé, annonce de naissance, Instagram

«Devenir enceinte m’a fait me sentir humaine», a poursuivi l’artiste. «Je veux un meilleur mot que féminin, [but]- J’ai des courbes que je n’ai jamais eues auparavant. J’en profite. Mon mari en profite.

Cependant, étant donné la nature isolante de la pandémie de coronavirus, Ellie a partagé que sa grossesse se sentait également quelque peu «solitaire» d’une expérience.

L’histoire continue

Ellie Goulding

«Ce n’était pas quelque chose que j’avais prévu pour le moment», a-t-elle expliqué. «Je savais que c’était un voyage plus solitaire à cause de ce qui se passait.»

Le 2 avril, Ellie a partagé deux photos de maternité sur Instagram avec la légende «Instagram vs réalité». Dans l’un, elle est maquillée et flotte dans une piscine dans une robe rose, tandis que dans l’autre, elle est suspendue à la maison sur le canapé en t-shirt.