Ellie Goulding prend une participation dans la marque Hard Seltzer Servi

L’auteure-compositrice-interprète Ellie Goulding a officiellement acquis une participation dans la société Hard Seltzer, basée à Londres, Served.

Ellie Goulding, créatrice de “Lights”, âgée de 34 ans, a récemment révélé qu’elle avait acquis une participation majoritaire dans Served, que les frères Ryan et Dean Ginsberg ont fondée en 2019. Des “amis communs” ont présenté Goulding aux fondateurs de l’entreprise, selon un communiqué annonçant l’acquisition, et elle “est immédiatement tombée amoureuse de la marque”.

“J’ai toujours apprécié un verre social avec des amis, mais je mène également une vie bien remplie et je suis passionné par ma santé, ma forme physique et l’environnement”, a déclaré l’ancien nominé aux Grammy Goulding à propos de l’attrait du seltzer dur. “Served est une marque qui me permet de tout avoir – une boisson alcoolisée délicieuse et rafraîchissante sans toutes les calories, le sucre et les mauvaises choses.”

Sur ce front, Served est emballé dans des « canettes entièrement recyclables », tandis que la boisson elle-même est fabriquée dans le Herefordshire natal de Goulding, à l’aide de « fruits bancals qui auraient autrement été gaspillés », selon le communiqué. De plus, la boisson sans sucre de 57 calories ne contient “aucun additif ni édulcorant artificiels”, selon la même source, et cinq pour cent “des bénéfices de chaque canette vendue sont investis dans des projets environnementaux et dans la sauvegarde d’espèces en danger critique d’extinction”.

Les conditions financières de l’investissement de Goulding’s Served n’ont pas été divulguées publiquement, et le produit est disponible « dans tout le pays » au Royaume-Uni, avec une expansion dans les pays européens, dont l’Irlande, la France et l’Espagne, prévue pour cet été. Inutile de dire que l’annulation des restrictions de verrouillage (et le retour du divertissement basé sur la foule) pourrait bien renforcer les ventes de seltz dur, qui ont connu une croissance considérable en 2020.

Plus généralement, le jeu de Seltz dur d’Ellie Goulding représente le dernier d’une longue lignée de mouvements d’artistes de haut niveau – et, le plus souvent, lucratifs – dans l’espace des boissons.

En 2007, 50 Cent aurait bénéficié d’une aubaine après impôts d’environ 100 millions de dollars après l’acquisition par Coca-Cola du fabricant de VitaminWater Glacéau. Le rappeur né dans le Queens – qui a fait ses débuts en 2018 avec son champagne Le Chemin Du Roi – avait reçu une participation minoritaire dans la marque après être devenu porte-parole, développant finalement une VitaminWater «Formule 50».

À la mi-mars, Travis Scott a lancé sa propre entreprise de seltz dur (soutenu par Anheuser-Busch), Cacti, et en février, Jay-Z a vendu la moitié de son champagne Armand de Brignac (communément appelé «Ace of Spades») à Moët Hennessy. Après avoir participé à plusieurs campagnes publicitaires Bud Light et publicités du Super Bowl – et lancé son vin Maison No. 9 aux États-Unis en avril 2021 – Post Malone s’est associé le mois dernier à Monster Energy pour un tirage au sort.

Enfin, le créateur de “Fly Away”, Lenny Kravitz, est apparu dans un spot Stella Artois de 30 secondes lors du Super Bowl de cette année – tandis que Rockstar Energy a fait appel à Lil Baby pour jouer dans sa toute première publicité pendant le grand match – et Halsey a conclu un partenariat avec Budweiser en octobre 2020.