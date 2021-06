Ellie Kemper a renoncé à annuler la culture et les adolescents américains en paieront le prix ⋆ .

Quand Ellie Kemper, 19 ans, a été couronnée reine de l’amour et de la beauté au Veiled Prophet Ball à St. Louis en 1999, elle a probablement longuement réfléchi aux répercussions politiques, raciales et sociales de sa jolie robe de bal blanche. – ou, comme la plupart des adolescents qui ne sont pas obsédés par la race, cette pensée ne lui a jamais traversé l’esprit.

Comme si le monde avait besoin d’un autre exemple de l’absurdité de l’annulation de la culture, la foule de gauche recommence, annulant “Unbreakable: Kimmy Schmidt” et “The Office” l’actrice Kemper pour avoir participé à un bal des débutantes à l’âge de 19 ans, le tout pour un crime qu’elle n’avait aucune idée qu’elle commettait. Kemper s’est excusé sur Instagram lundi après-midi.

“Quand j’avais 19 ans, j’ai décidé de participer à un bal des débutantes dans ma ville natale”, a commencé Kemper. « L’organisation centenaire qui accueillait le bal des débutantes avait un passé incontestablement raciste, sexiste et élitiste. Je n’étais pas au courant de l’histoire à l’époque, mais l’ignorance n’est pas une excuse. J’étais assez vieux pour m’être éduqué avant de m’engager.

Elle a tort : quelle que soit la situation de Kemper – les prophètes voilés se sont depuis éloignés de leur passé autrefois raciste, comme l’a documenté The Federalist – l’ignorance est, et sera toujours, une excuse valable pour les enfants qui commettent de soi-disant « péchés culturels » et je ne sais pas mieux.

Si chaque adolescent était réprimandé, annulé, goudronné et emplumé, ou tout ce que les gauchistes appellent de nos jours, par ignorance, il ne resterait plus personne pour annuler. Nous aurions un vrai problème sur les bras.

Exploiter la vulnérabilité et l’immaturité de l’enfance en faisant un spectacle d’erreurs d’adolescent est une autre sur la longue liste des façons dont les progressistes provoquent une vague de crises d’identité. La croissance nécessite de l’espace pour grandir, mais les adolescents n’ont aucune latitude pour vivre, et encore moins pour apprendre de l’expérience de la vie. Pas avec des progressistes qui attendent dans les coulisses, prêts à condamner des adolescents pour des crimes dont ils ne sont pas au courant jusqu’à ce qu’ils reçoivent des menaces de mort sur Twitter.

La culture d’annulation n’enseignera jamais le genre de responsabilité dont les adolescents ont besoin pour devenir des membres informés, équilibrés et sains de la société. Il enseigne qu’il est acceptable de dénoncer quelqu’un pour sa propre humanité. Les humains devraient être autorisés et encouragés à faire des erreurs. Il vient avec le territoire. Supposer autre chose que notre propre faillibilité, c’est finalement rejeter les bases de notre humanité – et c’est exactement ce que veut la foule de gauche, n’est-ce pas ? Afin de créer un État néo-marxiste dépourvu de tout racisme, sexisme, opinion personnelle ou liberté d’expression, ils doivent former les Blancs à reconnaître que leur humanité compte moins et leurs erreurs plus.

L’ignorance peut être différente lorsqu’il s’agit de questions juridiques, mais lorsqu’il s’agit de développement personnel, nous pourrions tous utiliser un peu de grâce. Kemper, huit ans, ne savait pas les mêmes choses que Kemper, 19 ans, et Kemper, 19 ans, ne savait pas les mêmes choses que Kemper, 41 ans, fait maintenant. Elle n’aurait pas dû non plus.

Si la gauche pouvait si facilement attaquer Kemper pour quelque chose d’aussi simple que d’assister à un bal de débutante à l’adolescence, quelle norme cela établit-il pour le reste des adolescents de notre pays ? Tous les anciens Boy Scouts seront-ils obligés de s’excuser pour leur misogynie inhérente ? Qu’en est-il des enfants qui appelaient leurs copains de terrain de jeu des « crétins », ce qui est maintenant un terme inacceptable ? Et que diriez-vous des nombreuses compétitions sportives jouées sous la bannière d’une mascotte culturellement appropriée ? Devrions-nous annuler les athlètes adolescents pour avoir également tapé dans un ballon de football par ignorance ?

Il y a probablement une place spéciale en enfer pour les imbéciles qui obligent les gens à répondre de toutes les choses innocentes qu’ils ont faites quand ils étaient enfants – mais pas pour les adolescents qui ne savent pas mieux. Ces normes impossibles ne rendent personne meilleur. Ils ne font qu’aggraver l’enfance.

Haley Strack est stagiaire à The Federalist et étudiante au Hillsdale College en politique et en journalisme.