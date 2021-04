Elliot Page a fait une interview avec Oprah ⋆ .

29 avril 2021 / Publié par: Emily

Page Elliot s’est assis pour une entrevue avec Oprah pour parler de sa nouvelle vie d’homme ouvertement trans. Leur conversation sera diffusée demain sur Apple TV +. Elliot a également été interviewé (par un journaliste trans Thomas Page McBee) pour une fonctionnalité avec Vanity Fair. Dans ce document, il explique qu’il a fait l’interview d’Oprah pour utiliser sa plate-forme pour dénoncer les militants et les législateurs anti-trans et se battre pour les enfants trans. Elliot dit qu’il savait qu’il était un garçon depuis qu’il était tout petit. Eh bien, et il a probablement aussi fait l’interview d’Oprah parce que vous ne pouvez pas vraiment dire que vous avez été interviewé jusqu’à ce qu’Oprah baisse ses lunettes tout en vous regardant et dit: «Maintenant, parlez-moi de VOTRE VÉRITÉ.»

Elliot dit à Vanity Fair:

Toutes les personnes trans sont si différentes, et mon histoire n’est absolument que mon histoire. Mais oui, quand j’étais petit, absolument, à 100%, j’étais un garçon. Je savais que j’étais un garçon quand j’étais tout petit. J’écrivais de fausses lettres d’amour et je les signais «Jason». Chaque petit aspect de ma vie, c’est qui j’étais, qui je suis et qui je me savais être. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre quand on me disait: «Non, tu ne l’es pas. Non, tu ne peux pas être ça quand tu es plus âgé. ” Tu le sens. Maintenant, je me remets enfin à me sentir comme qui je suis, et c’est tellement beau et extraordinaire, et il y a un chagrin à cela d’une certaine manière.

Elliot dit à Thomas qu’il ressent «une différence significative dans ma capacité à simplement exister» après la transition. Thomas dit: «J’ai l’impression que vous décrivez un sentiment d’être présent», et Elliot est d’accord. Il dit: «c’est la première fois que je me sens vraiment présent avec les gens», sans toute anxiété.

Thomas a également demandé à Elliot pourquoi il voulait s’asseoir avec Oprah en ce moment. Elliot dit que la réaction contre les vies trans est «si intense» et que les projets de loi anti-trans vont être responsables de la mort d’enfants:

Je ne veux pas que ça ressemble à: “Regarde-moi.” Ce n’est pas du tout ça. En fait, j’étais vraiment nerveuse. Mais j’y ai réfléchi un peu, et j’ai juste eu l’impression que, d’accord, le GOP veut fondamentalement détruire la vie des enfants trans et arrêter la loi sur l’égalité. Comment n’utilisez-vous pas cette plateforme?

Quelques extraits de l’interview d’Oprah ont été publiés avant la première de demain. Elliot a discuté de sa décision de devenir trans dans une lettre publiée sur Instagram en décembre dernier. Il dit que certaines personnes dans sa vie savaient qu’il était trans, et qu’il devait «se sentir à l’aise en moi» pour sortir publiquement. Mais il dit avec toutes les réactions négatives contre les personnes transgenres, “il s’est vraiment senti impératif de le faire.”

Elliot a posté ce clip sur son Instagram:

Oprah demande à Elliot ce qui lui a apporté le plus de joie depuis sa transition:

Ce sont les petites choses… sortir de la douche et la serviette est autour de votre taille et vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites simplement: «Je suis là. Et je n’ai pas le moment de paniquer. Je n’ai pas tous ces petits moments qui étaient… juste en t-shirt! C’est pouvoir toucher ma poitrine et me sentir à l’aise dans mon corps, probablement pour la première fois.

Voici ce clip:

Il a également discuté de la décision de rendre publique la chirurgie de pointe:

Je voulais en parler pour plusieurs raisons. Je voulais partager avec les gens à quel point cela a changé ma vie. Et je veux que les gens sachent que non seulement cela a changé ma vie, mais je crois que cela sauve des vies et que c’est le cas pour tant de gens … et parce qu’il y a une telle attaque contre les soins de santé trans en ce moment, alors qu’ils sont déjà là est un tel manque d’accès ou des personnes trans qui ne veulent même pas aller chez le médecin.

Voici le clip:

Cela ressemble à une interview très importante, et quand je la regarderai, je ferai de mon mieux pour ne pas me laisser distraire par la mèche de cheveux blancs sur l’épaule droite d’Elliot. Je pense que nous pouvons tous deviner qui était le coupable:

aime la page Elliot mais ce chien (?) a mon attention pic.twitter.com/kuCKmLKR4a – Noa (@ demonwife3000) 16 mars 2021

Pic: Youtube