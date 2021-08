Elliot Page a partagé un selfie torse nu fumant sur Instagram

Elliot Page mérite un grand merci du monde entier. En fait, il mérite plusieurs remerciements, tous pour une seule photo qu’il a partagée sur son histoire Instagram ce week-end.

L’acteur de 34 ans a partagé vendredi un selfie miroir torse nu qui a donné au monde un excellent aperçu de la confiance que les personnes transgenres peuvent avoir lorsqu’elles ont la possibilité de vivre leur vérité (merci) et un excellent aperçu de ce qu’est une vie l’incarnation de l’emoji de feu ressemble à (Merci. Vous.).

Prenez une longue pause pour admirer la perfection du selfie miroir torse nu d’Elliot ci-dessous :

Ce n’est pas la première photo torse nu que l’acteur partage depuis qu’il a subi une opération chirurgicale majeure l’année dernière. En mai, j’ai partagé une photo au bord de la piscine sur sa grille Insta qui était, osons le dire, positivement ab-tastique.

“Le premier maillot de bain de Trans bb #transjoy #transisbeautiful”, a légendé Elliot.

L’acteur a été très ouvert sur sa transition de genre depuis sa sortie en décembre 2020. En mars, Elliot a parlé de sa décision de se faire opérer lors d’une interview en mars avec Time, expliquant que la procédure lui avait permis de “enfin reconnaître lui-même quand il se regarde dans le miroir.”

“Cela a complètement transformé ma vie”, a-t-il déclaré.

En avril, Elliot a expliqué ses raisons de discuter si ouvertement de la chirurgie lors d’une interview avec Oprah Winfrey pour The Oprah Conversation d’Apple TV + et son explication sert de classe de maître succincte sur les raisons pour lesquelles nous devrions parler tellement plus des problèmes de santé trans. .

“Je voulais en parler pour plusieurs raisons. Je voulais partager avec les gens à quel point cela a changé ma vie”, a expliqué Elliot (par People). “Je veux que les gens sachent que non seulement cela a changé ma vie, mais je crois que cela sauve des vies et c’est le cas pour tant de gens. Parce qu’il y a une telle attaque contre les soins de santé trans en ce moment, alors qu’il y en a déjà un tel manque d’accès ou des personnes trans qui ne veulent même pas aller chez le médecin.”

Nous l’avons déjà dit mais vous ne pouvez vraiment pas le dire trop de fois : merci. Toi. Elliot. Page.

