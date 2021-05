Elliot Page dit qu’il est à l’aise dans son corps et plus d’actualités sur les célébrités

L’acteur Elliot Page révèle dans une émission avec Oprah qu’il se sent heureux de la vie qu’il mène actuellement, ainsi qu’il se sent plus à l’aise et heureux avec son corps. Page s’identifie comme transgenre. D’autre part, Willow Smith, fille des célèbres acteurs Will Smith et Jada Pinkett Smith, fait la une des journaux dans divers médias après avoir rapporté qu’elle parie sur le polyamour lorsqu’il s’agit de relations amoureuses. En revanche, le prince Wiiliam et Catherine célèbrent 10 ans de mariage. Pour commémorer une date aussi importante, le couple britannique a partagé deux photographies inédites où le couple a l’air uni et dans un mariage heureux.