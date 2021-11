Elliot Page montre des abdominaux impressionnants en pack de 6 dans un selfie torse nu

Elliot Page affiche son pack de six sur Instagram. L’acteur de l’Umbrella Academy, 34 ans, a posé pour un selfie miroir torse nu dimanche qu’il a posté sur les réseaux sociaux avec la légende effrontée : « Oh, bien, mon nouveau téléphone fonctionne. » Les abonnés de Page n’ont pas tardé à l’exalter dans les commentaires, Tommy Dorfman commentant « Brooooo » et Rain Pheonix ajoutant des emojis de feu.

Page avait précédemment montré son physique en forme en mai, partageant une photo souriante au bord de la piscine, sous-titrant la photo, « Le premier maillot de bain de Trans bb », en utilisant les hashtags « #transjoy » et « #transisbeautiful ». Le nominé aux Oscars avait déjà parlé de sa transition de genre et de sa chirurgie de pointe dans une interview en mars dans Time, révélant qu’il se remettait de la procédure chirurgicale qui aide à atténuer la dysphorie de genre chez certains hommes trans après avoir fait son coming out en décembre.

Alors que Page a souligné que la chirurgie n’est pas l’objectif ou accessible pour de nombreuses personnes trans, il a déclaré que cela lui avait permis de se reconnaître enfin dans le miroir après « l’enfer total » de la puberté. « Cela a complètement transformé ma vie », avait-il déclaré à l’époque. En avril, il a partagé plus sur la procédure sur The Oprah Conversation d’Apple TV+. « Je voulais en parler pour plusieurs raisons », a déclaré Page. « Je voulais partager avec les gens à quel point cela a changé ma vie. … Parce qu’il y a une telle attaque contre les soins de santé trans en ce moment, alors qu’il y a déjà un tel manque d’accès ou des personnes trans qui ne veulent même pas aller chez le médecin. »

En décembre, lorsque Page s’est réintroduit publiquement et a partagé ses pronoms sont il/ils, l’acteur a écrit sur les réseaux sociaux qu’il se sentait « chanceux » d' »être arrivé à cet endroit » dans sa vie. « Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point il est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. J’ai été sans cesse inspiré par tant de membres de la communauté trans », a-t-il déclaré. « Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant. J’offrirai tout le soutien possible et continuerai à lutter pour une société plus aimante et plus égalitaire. »

« Je demande aussi de la patience. Ma joie est réelle, mais elle est aussi fragile. La vérité est que, même si je me sens profondément heureux en ce moment et sachant combien de privilèges je porte, j’ai aussi peur », a-t-il poursuivi. « J’ai peur de l’envahissement, de la haine, des ‘blagues’ et de la violence. » Dans l’ensemble, vivre authentiquement comme lui-même permet à Page de « prospérer », a-t-il écrit : « J’aime le fait d’être trans. Et j’aime le fait d’être homosexuel. Et plus je me serre contre moi et embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve , plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis. »