Elliot Page parle des «petites choses» qui le rendent heureux de sa transition

“Et aussi, avec cette plateforme que j’ai, le privilège que j’ai, et connais la douleur, les difficultés et les luttes auxquelles j’ai été confrontées dans ma vie, et encore moins celles auxquelles de nombreuses autres personnes sont confrontées … Il me semblait absolument crucial et important que je partage cela », a-t-il déclaré.

“Je ressens une joie et une excitation émergentes un moment, puis une profonde tristesse le lendemain en lisant des informations sur les gens qui veulent retirer aux enfants des soins de santé affirmant le genre”, a déclaré Elliot à Vanity Fair dans une interview précédente. Interview d’Oprah concernant les lois anti-trans qui se produisent aux États-Unis.