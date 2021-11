Elliot Page partage fièrement un nouveau selfie torse nu

Page d’Elliot peut être le fer de lance d’une chute de garçon en forme.

Au cours du week-end de vacances, la star de 34 ans de l’Umbrella Academy s’est rendue sur Instagram pour partager un selfie centré sur un pack de six, sous-titrant astucieusement la photo Instagram du 28 novembre, « Oh bien, mon nouveau téléphone fonctionne. » En moins de 24 heures, la photo d’Elliot a reçu plus d’un million de likes sur la plate-forme de médias sociaux, ainsi que des tonnes de commentaires de fans et de célébrités, faisant l’éloge du candidat aux Oscars.

13 raisons pour lesquelles la star Tommy dorfman a réagi au selfie d’Elliot en écrivant « brooooo », tandis que Awkwafina ajouté, « Nouveau téléphone ?? » réalisateur Daniel Daniel est également entré dans le chat en écrivant: « Tu vas casser ce téléphone avec ta chaleur intense. »

Ce ne serait pas la première fois que l’alun Juno postait un selfie torse nu. L’acteur en a également partagé un en mai, célébrant alors qu’il portait son premier maillot de bain pour homme. « Le premier maillot de bain de Trans bb », a écrit l’acteur en légende de la photo, ajoutant les hashtags « #transjoy » et « #transisbeautiful ».

Elliot, qui a annoncé qu’il était devenu transgenre en décembre dernier, a déclaré au magazine TIME en mars dernier qu’il avait subi une opération chirurgicale de haut niveau, ajoutant que cela « avait complètement transformé ma vie ».