Elliot Page partage sa première photo de maillot de bain depuis la chirurgie

. – Elliot Page a partagé une photo d’un moment important depuis qu’il a révélé les détails de la chirurgie qui “a changé sa vie”.

La star nominée aux Oscars a posté une photo torse nu sur Instagram lundi passant un moment de joie dans la piscine, avec la légende: “Le premier maillot de bain de Trans bb”.

En décembre, la star de “Juno” et “X-Men: Days of Future Past” a annoncé qu’il était transgenre et a partagé avec les fans que les pronoms préférés de l’acteur étaient il / ils.

L’acteur a récemment parlé de sa chirurgie de transition, la décrivant comme «salvatrice» et expliquant qu’elle l’a amené à se sentir à l’aise dans son corps pour la première fois.

Discutant de son opération lors d’un entretien avec Oprah Winfrey, Page a déclaré: “Je veux que les gens sachent que non seulement cela a changé ma vie, mais je crois que cela sauve la vie de beaucoup de gens.”

Interrogé par Winfrey sur ce qui lui avait donné “le plus de joie” depuis la transition, l’acteur a été ému et a déclaré que les petites choses lui procuraient le plus de bonheur.

«C’est, tu sais, sortir de la douche et avoir la serviette autour de la taille, et se regarder dans le miroir et dire:« Me voilà »», a déclaré Elliot Page.

«Et je n’ai pas ce moment de panique… C’est de pouvoir toucher ma poitrine et me sentir à l’aise dans mon corps, probablement pour la première fois.

En mars, il est devenu le premier homme transgenre à apparaître sur la couverture du magazine Time.

–Zamira Rahim et Sandra González de CNN ont contribué au reportage.