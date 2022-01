Elliot Page pose torse nu Montrez son grand changement !

Elliot Page montre la progression de son processus d’hormonisation

Le célèbre acteur Elliot Page a récemment posé torse nu et a également montré l’avancée de son processus de hormonisation, quelque chose dont il est sans aucun doute très fier ainsi que ses fans.

Elliot Page fait partie des célébrités qui s’est fièrement déclarée transgenre, car il y a quelques mois, l’acteur de Junon et El origen a annoncé publiquement qu’elle avait commencé un processus d’hormonisation afin de réassigner son sexe.

De plus, le acteur Il a également fait savoir au magazine Time à quel point il se sentait bien d’avoir franchi ce grand pas dans sa vie.

Salut les amis. Je veux partager que je suis trans, mes pronoms sont il/ils et mon nom est Elliot, je me sens chanceux d’écrire ceci. Être ici. Être venu à cet endroit de ma vie », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

C’est ainsi que l’acteur tout au long de ces mois est devenu un exemple à suivre pour des millions de personnes qui cachaient encore ce qu’elles voulaient vraiment être.

Ce sentiment de véritable excitation et de profonde gratitude pour avoir atteint ce stade de ma vie se mêle à beaucoup de peur et d’anxiété. Je voulais être un garçon et je me sentais comme un garçon », a déclaré Elliot au magazine Time.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en mai dernier, Elliot a partagé une photo torse nu pour la première fois et était fier des changements que son apparence physique a subis après l’utilisation de médicaments pour inhiber les hormones féminines afin de modifier l’identité de genre.

Cependant, maintenant, Elliot est revenu pour partager une autre photo torse nu dans laquelle il montrait son abdomen marqué.

Et juste un jour après avoir partagé la photo sur son compte Instagram officiel, Elliot a déjà près de deux millions de likes et des milliers de commentaires positifs de ses fans et amis.

D’autre part, en remontant un peu, Elliot a commencé sa carrière avec des rôles dans certaines émissions de télévision.

Son premier rôle principal au cinéma était dans le drame Hard Candy de 2005, cependant, son décollage s’est produit avec sa caractérisation du personnage principal dans le film Juno de 2007, de Jason Reitman, qui lui a valu des nominations pour le prix Academy Award, BAFTA Award, et Screen Actors Guild Award de la meilleure actrice et Golden Globe Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie.

De plus, il a également remporté l’Independent Spirit Award, un MTV Movie Award et un Teen Choice Award.