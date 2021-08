Elliot Page présente les abdos dans un nouveau selfie torse nu

Page d’Elliot reste en forme alors qu’il continue son été chaud.

Le vendredi 13 août, la star de 34 ans de la Umbrella Academy a présenté ses abdominaux de six packs dans un selfie miroir torse nu sur son histoire Instagram. Elliot a sous-titré le message, “TGIF”.

L’acteur de Juno a présenté une photo similaire de son corps athlétique sur Instagram en mai, écrivant : “Le premier maillot de bain de Trans bb”. J’ai ajouté les hashtags “#transjoy” et “#transisbeautiful”.

Elliot est devenu un homme transgenre sur les réseaux sociaux en décembre dernier. En mars dernier, il a déclaré au magazine TIME qu’il avait subi une opération chirurgicale de haut niveau. En avril, j’ai parlé à Oprah Winfrey à propos de sa transition dans son émission Apple TV + The Oprah Conversation.

Lorsqu’on lui a demandé quelle partie de cela lui avait apporté le plus de joie, Elliot a déclaré: “Sortir de la douche et la serviette est autour de votre taille et vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites:” Me voilà. ‘ Et je n’ai pas le moment où je panique.”