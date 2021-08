Elliot Page propose une mise à jour de la saison 3 de Umbrella Academy alors que la co-star David Castañeda lance une nouvelle émission de télévision

in

Selon la façon dont vous le regardez, cela fait un peu plus de douze mois ou plus de 50 ans que l’équipe principale de l’Académie des parapluies a tenté d’annuler l’assassinat de JFK lors de la saison 2. Compte tenu de tout ce qui est lié à COVID, la longue attente de la saison 3 était quelque peu prévu, mais les nouvelles concernant la saison à venir ont été au mieux sporadiques. Heureusement, la star Elliot Page a publié une mise à jour assez importante qui pourrait indiquer quand nous pourrions voir de nouveaux épisodes. Et il semble que la co-star David Castañeda ait signé pour une nouvelle émission télévisée en streaming, alors qu’est-ce que cela signifie?