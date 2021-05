Elliot Page publie sa première photo torse nu après avoir enlevé son buste

C’était en décembre de l’année dernière quand Page Elliot Il a détaillé qu’il utilise maintenant le pronom «Il» pour se décrire comme transgenre et non binaire. Ceci après s’être déclarée lesbienne en 2014 lors d’un discours à la conférence «Time to Thrive» de la Human Rights Campaign à Las Vegas.

Page Elliot (page Instagram / Elliot)

À cette époque, l’acteur a réfléchi sur la discrimination à l’égard des personnes trans.

«Je suis extrêmement reconnaissant aux personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas exprimer à quel point je me sens extraordinairement bien après avoir poursuivi mon moi authentique et avoir finalement aimé qui je suis. Beaucoup de membres de la communauté trans m’ont inspiré à l’infini. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail incessant pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et plus compatissant. J’offrirai tout le soutien que je peux et je continuerai de lutter pour une société plus aimante et plus équitable », a-t-il déclaré.

Côté professionnel, Elliot Page continuera à jouer Vanya Hargreeves lors de la troisième saison de The Umbrella Academy, qui a été renouvelée en novembre 2020.