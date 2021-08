Elliot Page redevient torse nu dans un nouveau selfie rempli d’abdos

Elliot Page reste en forme alors qu’il célèbre l’été. L’acteur de 34 ans de l’Umbrella Academy, qui est devenu transgenre en décembre, s’est rendu sur les réseaux sociaux ce week-end pour partager un nouveau selfie torse nu. Dans l’image, partagée avec sa story Instagram vendredi, Page a pris un selfie miroir de sa bande-annonce sur le tournage d’un projet à venir. Il a posté l’image sur son histoire Instagram avec un autocollant “TGIF”.

Le post de vendredi a marqué le deuxième cliché torse nu de l’acteur. En mai, Page a partagé son premier selfie torse nu. Le cliché au bord de la piscine montrait Page en maillot de bain, avec l’acteur sous-titrant le message, “Le premier maillot de bain de Trans bb”. Il a ajouté les hashtags “trans joy” et “trans is beautiful”. Le message avait immédiatement attiré le soutien de ses abonnés, l’actrice Nina Dobrev ayant écrit : “Tu es magnifique… et surtout heureuse”.

la page elliot laisse tomber le roi de la routine d’entraînement pic.twitter.com/SebVDmmrGO – Jordy 🌱 (@deenasfier) ​​14 août 2021

Après être devenu un homme trans en décembre et s’être présenté à nouveau sous le nom d’Elliot et avoir partagé qu’il préférait maintenant les pronoms “il/ils”, Page a déclaré au magazine TIME en mars qu’il avait subi une chirurgie supérieure ou une mastectomie sous-cutanée. La procédure, selon la Mayo Clinic, enlève le tissu mammaire, aidant les hommes trans à faire la transition physique vers leur genre affirmé. S’adressant à TIME, Page a déclaré que l’opération lui avait permis de “se reconnaître enfin lorsqu’il se regardait dans le miroir. Cela a complètement transformé ma vie”.

Page a en outre parlé de sa transition en parlant avec Oprah Winfrey en avril sur son émission Apple TV + The Oprah Conversation. Page a qualifié sa principale intervention chirurgicale de “sauveteur” et a déclaré que l’une de ses plus grandes joies était de “sortir de la douche et la serviette est autour de votre taille et vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites:” Là Je suis.’ Et je n’ai pas le moment de paniquer.” Page a déclaré qu’il avait décidé de partager son histoire publiquement parce que “il me semblait vraiment impératif de le faire. Cela me paraissait important et égoïste pour moi-même et mon propre bien-être et ma santé mentale et aussi avec cette plate-forme, j’ai le privilège que j’ai et de connaître le la douleur, et les difficultés et les luttes que j’ai rencontrées dans ma vie, sans parler de ce à quoi tant d’autres personnes sont confrontées, il me semblait absolument crucial et important de partager cela.”

Depuis qu’il est devenu son vrai moi, Page a été félicité pour sa bravoure. Il devrait être honoré pour son travail au nom de la communauté LGBTQIA+ au Outfest Los Angeles Film Festival de cette année. Page recevra le Outfest Annual Achievement Award lors de la soirée de clôture du 22 août.