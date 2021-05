Elliot Page s’ouvre sur sa chirurgie et demande à soutenir les soins de santé transgenres – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’acteur Elliot Page a révélé à quel point il était heureux après avoir subi une chirurgie mammaire et à quel point il pense qu’il est important de soutenir les soins de santé pour les personnes transgenres.

«Je veux que les gens sachent que non seulement ma vie a changé, mais je pense que cela m’a sauvé la vie et c’est le cas de nombreuses personnes», a déclaré l’acteur à Oprah Winfrey dans le nouveau programme de l’animatrice pour Apple TV +.

Pendant l’entrevue, Page a pleuré quand Winfrey lui a demandé ce qui lui avait apporté le plus de joie.

La star nominée aux Oscars de Juno, dont les crédits incluent également Inception et The Umbrella Academy, a déclaré qu’il s’agissait de petites choses, comme porter un t-shirt, porter une serviette à la hauteur de la taille en sortant de la douche ou toucher la peau. l’a fait se sentir «à l’aise dans mon corps pour la première fois probablement».

L’interview complète d’Oprah Conversation serait diffusée vendredi.

Page a exhorté les autorités à soutenir l’assistance médicale aux personnes transgenres et à leur permettre l’accès aux sports. Certains législateurs cherchent à interdire aux jeunes transgenres de faire du sport en raison de leur identité de genre. “Les garçons mourront”, a déclaré Page. “Et c’est vraiment aussi simple que cela.”

Il a dit que la chirurgie lui a donné une énergie renouvelée “parce que c’est une expérience tellement libératrice”, ajoutant: “C’est incroyablement nouveau. J’ai l’impression de ne plus pouvoir être moi-même depuis l’âge de 10 ans. “

Page est sortie en tant que transgenre en décembre et son annonce a été largement accueillie comme un moment décisif pour la communauté trans à Hollywood. Il a déclaré à Winfrey que la décision était «impérative» face à la violence contre les jeunes transgenres.

«Cela me semblait important et égoïste pour moi et pour mon propre bien-être et ma santé mentale», a-t-il déclaré. «Et aussi avec cette plate-forme que j’ai, le privilège que j’ai, et connaissant la douleur, les difficultés et les luttes que j’ai rencontrées dans ma vie, et sans parler de ce à quoi de nombreuses autres personnes sont confrontées, je me suis sentie absolument cruciale et important de partager cela. ».