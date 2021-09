Elliott, la querelle de Harvick après ‘poulet-[expletive] mouvement’

Bienvenue dans le NASCAR Feud of the Week de FTW, où nous fournissons une ventilation détaillée des dernières controverses et problèmes absurdes, drôles et parfois légitimes dans le monde de la course.

Si vous avez regardé la course NASCAR Cup Series de samedi à Bristol Motor Speedway, vous savez de quoi il s’agit. La tension était élevée et les humeurs étaient animées entre Chase Elliott et Kevin Harvick – qui, sans équivoque, ont exprimé leur extrême mécontentement l’un envers l’autre pendant et après la course.

Kyle Larson a remporté la première course éliminatoire des séries éliminatoires et son sixième drapeau à damier de la saison, mais Elliott et Harvick ont ​​été l’histoire principale du week-end et de cette semaine après que les deux se soient qualifiés pour la prochaine ronde des séries éliminatoires.

Les deux pilotes des séries éliminatoires se sont affrontés, littéralement, sur la piste, ont eu de multiples confrontations une fois qu’ils sont sortis de leurs voitures et pourraient chercher des représailles à mesure qu’ils s’approfondissent dans les séries éliminatoires. Décomposons-le.

Que s’est-il passé en piste entre Chase Elliott et Kevin Harvick à Bristol ?

Elliott a mené 129 des 500 tours au total à Bristol samedi soir, et alors qu’il était devant, Harvick a fait un pas pour dépasser le pilote Chevrolet n ° 9 pour la tête. Les deux sont entrés en contact avec 35 tours à faire et, par conséquent, l’un des pneus d’Elliott a été coupé, l’obligeant à s’arrêter et à descendre de trois tours.

Alors que Larson poursuivait Harvick pour la tête – Harvick a mené 71 tours au total à Bristol – Elliott est revenu sur la piste et a couru dur Harvick pour récupérer l’un de ses tours. Une fois qu’Elliott a dépassé le pilote Ford n ​​° 4, il a attrapé la ligne de Harvick en haut de la piste, est resté devant lui et a entravé sa progression, aidant la poussée de Larson à prendre l’avantage.

.@chaseelliott: Grand fou pic.twitter.com/AClXOtWgpx – NASCAR (@NASCAR) 19 septembre 2021

Au tour 497, Larson a finalement dépassé Harvick – qui courait pour sa première victoire de la saison 2021. Apparemment furieux contre les pilotes Hendrick Motorsports, Harvick a heurté le pare-chocs arrière de Larson, mais Larson a réussi à garder le contrôle et a finalement pris le drapeau à damier.

Les derniers tours ont tourné autour de @KevinHarvick et @chaseelliott. Roulez avec le n ° 4 à travers tout le chaos à @BMSupdates. pic.twitter.com/NWkdTE8uiH – NASCAR (@NASCAR) 19 septembre 2021

Harvick a terminé deuxième, tandis qu’Elliott a terminé 25e et trois tours plus tard.

La confrontation houleuse d’Elliott et Harvick sur la route des stands

Sans surprise, après tout cela, Elliott et Harvick étaient tous les deux assez en colère l’un contre l’autre. Harvick a garé sa voiture n°4 juste sur le pare-chocs arrière de la voiture n°9 d’Elliott, et ils ont ensuite échangé quelques mots intenses sur la route des stands.

Le dernier ✨boop✨ de la nuit pic.twitter.com/jgav1cqMsV – NASCAR (@NASCAR) 19 septembre 2021

Un échange de mots. Les esprits s’échauffent entre Chase Elliott et Kevin Harvick ! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/BuKiNmyuQG – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 19 septembre 2021

Qu’ont dit Elliott et Harvick par la suite ?

Beaucoup.

Les deux pilotes étaient furieux l’un contre l’autre et avaient des points de vue différents sur ce qui s’était exactement passé. Harvick a déclaré qu’Elliott a fait un “poulet-[expletive] move » enlevant sa ligne jusqu’à ce qu’il perde la tête, tandis qu’Elliott a déclaré que Harvick heurtait tout le temps le côté gauche des pilotes sur d’autres pistes.

“Ils peuvent huer tout ce qu’ils veulent. Je m’en fiche.” Kevin Harvick a appelé Chase Elliott après la course. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/RF0V85wAQY – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 19 septembre 2021

Alors que les fans huaient, Harvick a déclaré lors d’une interview sur la route des stands :

“Je lui ai juste dit que c’était une sorte de poulet-[expletive] mouvement qu’il a fait là à la fin. On court pour la sacrée victoire à Bristol. Nous sommes trois larges au milieu, et il fait une crise de colère. J’essayais juste de prendre la tête et de courir fort. “Ensuite, il s’arrête devant moi et reste assis là jusqu’à ce que je perde toute l’avance. Je déteste juste que notre équipe Subway Ford Mustang puisse perdre une course comme celle-là. … Ils peuvent huer tout ce qu’ils veulent ; Je m’en fiche.

“Putain, je suis prêt à arracher la tête de quelqu’un”, a ajouté Harvick.

Si vous allez à Bristol et que quelqu’un ne dit pas quelque chose comme ça… Êtes-vous vraiment allé à Bristol ? #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/m0LCtudcDd – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 19 septembre 2021

Elliott, évidemment, avait une perspective différente sur la façon dont la paire s’est affrontée et sur ce qui s’est passé à la fin. Et les fans de Bristol l’ont fait aussi, encourageant le champion en titre et le pilote le plus populaire en titre.

“Je me fiche de qui il est.” Chase Elliott sur son incident avec Kevin Harvick. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/RcymskF4UX – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 19 septembre 2021

Elliott a dit :

« C’est quelque chose qu’il fait tout le temps. Il se heurte constamment à votre côté gauche sur d’autres pistes, et parfois cela vous coupe le côté gauche. D’autres fois, non. « Me l’a fait à Darlington il y a quelques semaines parce qu’il était fatigué de courir avec moi. Et qu’il l’ait fait exprès, ça n’a pas d’importance. À un moment donné, vous devez tracer la ligne. Donc je me fiche de qui il est ou depuis combien de temps il le fait. Je vais me défendre et défendre mon équipe, et nous continuerons sur la route. »

Plus d’Elliott, via NBC Sports :

“Je ne pouvais pas l’entendre”, a déclaré Elliott lorsqu’on lui a demandé ce qui avait été dit. « Il avait mis son casque et tout ça. J’ai 25 ans et j’ai au moins enlevé mon casque pour avoir une conversation avec lui et il a pourtant 40 ans. Rien de nouveau.”

Mais leur confrontation ne s’est pas terminée sur la route des stands. Par la suite, Harvick a brisé son casque sur le toit de sa voiture, et lui et Elliott se sont à nouveau rencontrés – cette fois près des transporteurs. Et comme l’a rapporté NBC Sports, la paire est entrée ensemble dans le transporteur n ° 9 pendant au moins 10 minutes de plus.

Chase Elliott et Kevin Harvick ont ​​eu une deuxième conversation après leur première rencontre sur la route des stands. pic.twitter.com/edriKwbjed – Jordan Bianchi (@Jordan_Bianchi) 19 septembre 2021

Une fin intense pour les huitièmes de finale des séries éliminatoires de NASCAR à coup sûr, et les fans devront attendre et voir si ces deux-là se retrouveront sur ou hors de la piste.

La ronde des 12 s’ouvre dimanche au Las Vegas Motor Speedway, suivie de courses au Talladega Superspeedway et au Roval de Charlotte Motor Speedway. Après cela, quatre autres pilotes seront éliminés de la course au championnat et Harvick entrera dans le prochain tour à la 12e place et en dessous du seuil, tandis qu’Elliott est sixième au classement.

