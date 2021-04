Elliott succède à Allison en tant que directeur technique chez Mercedes · .

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, occupera le poste de directeur technique en juillet, a annoncé l’équipe.

Les champions du monde ont confirmé que le rôle actuel d’Allison en tant que directeur technique sera repris par Mike Elliott, qui est actuellement le directeur technologique de l’équipe. Le joueur de 46 ans a plus de deux décennies d’expérience en F1 chez Mercedes, Renault et McLaren.

Ce changement signifie qu’Allison ne sera plus responsable de la gestion quotidienne de la division technique de l’équipe, comme il le fait depuis son arrivée chez Mercedes en 2017.

«Je crois fermement que les gens ont une durée de vie dans les rôles supérieurs dans ce sport et j’ai choisi de quitter mon rôle de directeur technique afin de passer le relais au bon moment pour l’organisation et moi-même», a déclaré Allison. «J’ai vécu quatre années et demie merveilleuses en tant que directeur technique, et ce fut un privilège spécial de diriger l’effort technique de l’équipe pendant cette période.»

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré qu’Allison «a été un leader technique exceptionnel pour notre équipe et il a énormément contribué à notre performance.

«Il allie une immense passion et détermination à une expertise approfondie et un caractère moral exceptionnel», a poursuivi Wolff.

«Nous savions depuis un certain temps que son mandat de directeur technique s’achèverait cette année et je suis ravi que nous ayons pu façonner ce nouveau rôle pour le garder au sein de notre famille du sport automobile; il sera un partenaire d’entraînement important pour moi dans les années à venir et je sais que nous avons encore beaucoup à accomplir ensemble.

Les champions du monde ont réussi une série de changements au sommet de leur division technique ces dernières années. Andy Cowell, le concepteur de moteurs qui a supervisé la création des V6 turbo hybrides très réussis de Mercedes, a quitté l’équipe en janvier. Son rôle de responsable des groupes motopropulseurs haute performance de Mercedes a été repris par Hywel Thomas.

En 2018, Aldo Costa a quitté son poste de directeur de l’ingénierie, tandis que le directeur de la performance Mark Ellis a pris sa retraite. Malgré les changements, Mercedes a maintenu sa domination de la Formule 1, remportant les deux championnats au cours de chacune des sept dernières saisons.

Elliott est «prêt à franchir le pas pour devenir directeur technique», a déclaré Wolff. «Avec un groupe exceptionnel de hauts dirigeants techniques, cela nous place dans la meilleure position possible pour la prochaine ère du sport.»

