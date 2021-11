Ellis Hall (‘The Ambassador Of Soul’) nouvel album ‘Let’s Make An Arrangement’ maintenant disponible | ECOUTEZ

*(Los Angeles, CA) – Multi-instrumentiste, chanteur, auteur-compositeur Salle Ellis a sorti son nouvel album Faisons un arrangement sur Strokeland Records (Regime Music Group). L’album marque la première sortie complète d’Ellis depuis The Spirit Lingers On… And On en 2005.

Faisons un arrangement a été co-écrit par Stephen « Doc » Kupka des pionniers du funk et de la soul, Tour du Pouvoir, et présente des chansons d’une variété d’influences musicales. Comme Hall était le chanteur principal de Tower of Power de 1984 à 1988, les fans attendaient une collaboration comme celle-ci depuis des années. Kupka déclare : « Ellis Hall est l’un des plus grands de tous les temps ! Il représente le monde pour moi, à la fois personnellement et professionnellement, et j’espère que ce projet est le premier d’une longue série à venir.

« Travailler avec Docteur Kupka alias « The Funky Doctor » – a été bien plus que génial. C’est un vrai forgeron et je suis honoré d’aider à donner vie à ces mots et à cette musique. Maintenant, c’est vraiment CHAKALAKA (Joyeux) !!! », a déclaré Ellis Hall.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Cardi B a été sélectionnée pour accueillir les American Music Awards de cette année

https://www.youtube.com/watch?v=wtv12ditT3Y

https://www.youtube.com/watch?v=q7hYzkJ8PZc

Bien qu’il s’agisse du premier album d’Ellis depuis le début des années, il a été très occupé sur un certain nombre de projets, notamment dans « The Gospel of Colonus », pour lequel il a été nominé pour un Ovation Theatre Award, une collaboration avec Bootsy Collins sur sa sortie « Power of The One », un remake de « Roll with It » de Steve Winwood avec Jermaine Lockhart, une interprétation soul de « Let Me Call You Sweetheart » avec le chanteur Tata Véga, ainsi que deux émissions symphoniques internationales qu’il a coproduites, « Ellis Hall Presents: Ray Charles, Motown and Beyond » et « Ellis Hall: Soul Unlimited ».

###

À propos de la salle Ellis

Auteur-compositeur, arrangeur, producteur et éducateur, Hall est bien connu pour sa puissante tessiture de 5 octaves. Au cours d’une carrière de plus de 50 ans et plus, Ellis s’est avéré être un artiste complet qui a diverti le public sur les cinq continents et partagé des scènes avec des géants de la musique tels que Ray Charles, Stevie Wonder, Billy Gibbons (ZZ Top) , Patti LaBelle, Herbie Hancock, George Benson, James Taylor et Bonnie Raitt. Sa réputation d’excellence a valu à Ellis le surnom de « l’ambassadeur de l’âme ».

Hall s’est produit avec la plupart des orchestres symphoniques d’élite du monde entier, notamment : Son premier étant le Hollywood Bowl sous la direction de son mentor Ray Charles. Depuis, il s’est produit avec de prestigieux orchestres de 81 musiciens dont le Pittsburgh Symphony Orchestra avec Marvin Hamlisch diriger pour jouer avec le Boston Pops Orchestra, le Dallas Symphony Orchestra, le Detroit Symphony Orchestra, le National Symphony Orchestra au Kennedy Center, le Seattle Symphony Orchestra, le Rochester Symphony Orchestra et, récemment, le Hartford Symphony Orchestra.

Salle Ellis

Il est maintenant présenté sur Batman: The Audio Adventures en tant que « Voix chantante de Gotham City » sur HBO Max.

Faisons un arrangement peuvent être achetés et diffusés sur toutes les plateformes musicales. https://fanlink.to/EllisHall_Arrangement

source : Edna Sims Propriétaire – ESP Relations publiques – [email protected]