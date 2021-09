Éloge du brillant énigmatique Walter Becker de Steely Dan

La mort, le 3 septembre 2017, de Walter Becker qui, avec Donald Fagen, a formé le noyau de la présence créative vraiment unique de Dan d’acier, a suscité de nombreux hommages légitimes de la part des fans, des critiques et de ses proches.

Fagen a observé : « Il était cynique à propos de la nature humaine, y compris la sienne, et hystériquement drôle. Comme beaucoup d’enfants issus de familles fracturées, il avait le don d’imiter la créativité, de lire la psychologie cachée des gens et de transformer ce qu’il voyait en un art pétillant et incisif.

Pour Michael McDonald, qui a tourné avec le groupe et est apparu sur quatre de leurs albums, c’est aussi la vision du monde de Becker qui l’a rendu unique. Il a déclaré à Billboard : « Aussi cynique qu’il puisse être à propos du monde – et son sens de l’humour était pour le moins mordant, et c’était hilarant, sa vision des choses – il semblait valoriser chaque être humain qu’il a jamais rencontré. Et je pense que cela en dit long sur une personne.

La fille de Walter Sayan a partagé un hommage émouvant à son père dans lequel elle a écrit : « Tu aimais la musique plus que quiconque que je connaisse. Vous êtes toujours là à hocher la tête à chaque battement, à faire une petite danse ici et là, ou à vous asseoir là-bas avec vos gros écouteurs et à vous balancer d’avant en arrière.

Cet écrivain a eu la chance d’interviewer Becker à deux reprises séparées par 13 ans, faisant l’expérience directe de son sens de l’humour saharien. Il dégageait une sorte de nonchalance mordante qui semblait plutôt impénétrable au début, mais qui cachait le profond engagement envers le métier de la musique que Sayan décrivait si vivement.

La première rencontre a eu lieu à New York, avec Fagen, en 1995, lorsque Steely Dan était sur le point de sortir Alive In America, leur premier album de concert et en fait la première nouveauté depuis les années 1980 Gaucho. Le disque live a été enregistré lors des derniers concerts de 1993-94, le premier de Steely Dan depuis 1974.

Ils ont continué à rattraper le temps perdu avec un programme live intense au cours des années suivantes, mais à l’époque, l’improbabilité de leur importance n’a pas été perdue pour Becker. “Nous avons gâché une excellente série de 18 ans de reclus de haut niveau”, a-t-il déclaré sans sourire, “en sortant et en nous montrant dans ces stades et arènes. C’était juste un point auquel nous étions arrivés.

Observant la mystique qui s’était construite autour du nom du groupe pendant leurs années sans tournée, il a déclaré : « Je pense qu’il est vrai que nous avons essayé de créer une identité collective Steely Dan d’un groupe, ou une identité artistique collective, même au-delà du point où nous n’avions plus vraiment de groupe et c’était principalement nous deux. Plutôt que d’essayer de nous construire en tant qu’individus et d’accroître notre notoriété, nous nous sommes en quelque sorte cachés derrière cela dans une certaine mesure. »

Un exemple de l’interaction sombre et comique entre les deux vieux amis est venu alors que nous discutions des années 1980, au cours desquelles Steely Dan était en grande partie mis en veilleuse. « Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé rester dans les années 80, n’est-ce pas ? » dit Fagen. Dans le souffle suivant, Becker a ajouté: “Et il y a beaucoup de gens qui j’aurais aimé qu’ils soient restés à l’écart des années 80.”

La deuxième interview a eu lieu au téléphone en 2008, à l’occasion du deuxième album solo de Becker, Circus Money. S’exprimant depuis son domicile à Maui, à Hawaï, il m’a dit : « Le point de départ de l’album était un programme intense d’immersion musicale jamaïcaine de quelques années que j’avais dans mon appartement », se souvient-il. “Je savais que je voulais faire un album qui exploite ce que je trouve attirant dans cette musique.”

À ce moment-là, Steely Dan était beaucoup sur la route, comme ils l’ont toujours été. “Les tournées pour nous maintenant sont une entreprise très différente de ce qu’elle était alors, et très agréable”, a déclaré Becker. « Dans les années 70, Donald et moi voulions essentiellement écrire des chansons et faire des disques. Les tournées ont interféré avec cela et n’étaient pas aussi satisfaisantes.

Mais dans sa modeste évaluation de la façon dont il était personnellement considéré par le monde en général, Becker a fait preuve d’une simplicité qui complétait la créativité d’un artiste qui nous manquera beaucoup. “Parmi les gens qui savent déjà qui je suis, c’est probablement grâce à Steely Dan”, a-t-il déclaré. « Mon objectif n’est pas non plus de rendre ce que je fais similaire à Steely Dan ou de le rendre différent. Dans la mesure où il y a ressemblance et continuité, ça me va.

