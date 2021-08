Éloge enivrant de Hamilton pour “l’étoile brillante” Ocon

Lewis Hamilton ne tarit pas d’éloges sur Esteban Ocon après la première victoire en F1 du pilote Alpine, le qualifiant de « étoile brillante » qui mérite d’être vainqueur du Grand Prix.

Ocon a remporté l’une des plus grosses surprises de 2021, en menant son Alpine à la première place du Grand Prix de Hongrie.

Le Français est parti huitième sur la grille, évitant le carnage du premier tour, et s’est retrouvé en tête devant Sebastian Vettel.

Malgré la pression du quadruple champion du monde, Ocon n’a pas mal tourné et a couru vers la victoire, sa première en Formule 1.

Hamilton a applaudi le vainqueur du 111e Grand Prix de Formule 1.

“C’est une étoile brillante depuis un certain temps maintenant, donc ça a été long à venir”, a déclaré le champion du monde en titre.

“Je suis vraiment, vraiment heureux pour lui.”

Je ne sais pas quoi écrire, je suis à court de mots, nous venons de gagner le Grand Prix de Hongrie @f1 je me souviendrai toujours de ce moment !!🔥

Merci à @AlpineF1Team sans eux je n’y serais pas arrivé, et quel entraînement par la légende lui-même @alo_oficial il en fait partie aussi 🔥 #P1 pic.twitter.com/PpbyTOD4oL – Esteban Ocon (@OconEsteban) 1er août 2021

Obtenez le nouveau look de la marchandise Alpine via la boutique officielle de la Formule 1

Hamilton est un ancien coéquipier d’Ocon, le Français prenant le rôle de pilote de réserve de Mercedes en 2019 après avoir été abandonné par Force India, maintenant Aston Martin.

Laissé sans siège de course et pas encore prêt à couper les ponts avec Mercedes, il a passé un an sur la touche avant de dire au revoir à Mercedes et de se diriger vers Renault, désormais connu sous le nom d’Alpine.

Hamilton a terminé le Grand Prix deuxième derrière Ocon, a élevé l’ordre après la disqualification de Vettel pour une infraction au carburant.

Le pilote Mercedes a dû regretter ce qui aurait pu être si la course avait duré quelques tours de plus, après que le coéquipier d’Ocon, Fernando Alonso, ait stoppé sa charge vers l’avant avec une brillante attaque défensive.

Hamilton a ajouté : « Peut-être que quelques tours de plus, nous pourrions avoir un peu de duel.

« Mais je suis en fait content que nous n’ayons plus fait de tours parce que c’est très nécessaire dans son parcours, cela montre à tout le monde son potentiel.

« Cela en dit long. »

Avant la course de Budapest, le meilleur résultat d’Ocon pour 2021 avait été sa septième place au GP du Portugal, le pilote enregistrant également quatre P9.

Il est jusqu’à la dixième place du championnat des pilotes avec 39 points, un devant son coéquipier.