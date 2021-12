Éloignez-vous de brûler ou entrez-y

18/12/2021 à 18h00 CET

Grenade et Majorque sont mesurés ce dimanche au stade Nuevo Los Cármenes dans le but d’obtenir un bon résultat pour s’éloigner de la zone dangereuse de classification, dans un affrontement auquel les locaux arrivent plus pressés d’avoir un pire score et d’avoir été récemment éliminés en Copa del Rey.

Les dernières heures n’ont pas été faciles pour Robert Moreno et son équipe après avoir été renversés (1-0) jeudi de la Copa del Rey par Mancha Real, une équipe de Jaén de la Deuxième RFEF, lors de la première défaite d’un match officiel qui le club andalou souffre dans ses quatre-vingt-dix ans d’histoire contre une équipe qui joue trois catégories ci-dessous.

La déception de Copera a mis la pression sur Grenade pour le choc contre Majorque, un adversaire direct dans la lutte pour la permanence mais qui compte quatre points de plus au classement.

Grenade, qui dispose désormais d’une marge de trois unités sur la zone de relégation, tentera de faire un bon match face aux vermillons lors du match nul de la veille à Cadix (1-1) avec une victoire, ce qui les aiderait également à affronter le match plus sereinement. Mercredi le choc reporté contre l’Atlético de Madrid, le dernier de l’année.

Robert Moreno a pour le match de ce dimanche les pertes dues à la blessure du défenseur central portugais Domingos Duarte et du milieu de terrain Rubén RochinaAlors que vous pouvez compter sur l’ailier vénézuélien Darwin Machís, qui, après s’être remis d’une blessure musculaire, a passé quelques minutes à Mancha Real.

La question est la disponibilité ou non du central Víctor Díaz, qui a été absent ces dernières semaines également en raison d’une blessure musculaire. S’il est récupéré, le capitaine commencera au centre de l’arrière avec Germán, tandis que s’il n’arrive pas à temps, le jeune Raúl Torrente recommencera à jouer, qui accumule plusieurs matchs consécutifs dans le onze.

Les joueurs qui se sont reposés en Coupe reviendront dans l’alignement de Grenade, comme l’attaquant Antonio Puertas, le milieu de terrain français Maxime Gonalons ou les arrières latéraux Joaquín Marín ‘Quini’ et Carlos Neva

Majorque de Luis García Plaza tentera de s’établir dans la zone tempérée du classement avec un triomphe qui lui permettrait, en plus d’ajouter des points très importants dans sa lutte pour la permanence, de recevoir Barcelone avec plus de tranquillité le lendemain

Au stade Nuevo Los Cármenes, les joueurs majorquins ont le défi de remporter la deuxième victoire consécutive à l’extérieur après avoir battu l’Atlético de Madrid (1-2) le 4 décembre au Wanda Metropolitano.

García Plaza récupère les milieux de terrain Íñigo Ruiz de Galarreta et Idrissu Baba; Le Gipuzkoan n’a pas joué en raison d’une suspension jeudi dernier contre Llanera en Copa del Rey – Majorque a gagné 0-6 – et le Ghanéen n’a pas voyagé par précaution

L’entraîneur madrilène pourra aussi compter sur le Japonais Prenez Kubo et le sud-coréen Kang-in Lee, qui avait des minutes à Llanera, bien que les deux ne fassent pas partie du onze de départ depuis la défaite (6-1) contre le Real Madrid au Bernabeú

Le Japonais s’est blessé lors de ce match et est réapparu fin novembre après deux mois sans jouer.

La « connexion asiatique » est l’un des principaux atouts offensifs de l’équipe des Baléares, avec Ángel Rodríguez, ancien Getafe et meilleur buteur de Vermilion avec 5 buts, deux en Liga et trois en Copa del Rey

Les files d’attente probables

Grenade: Maximien; Quini, Germán, Torrente ou Víctor Díaz, Carlos Neva ; Gonalons, Luis Milla, Montoro ; Antonio Puertas, Luis Suárez et Jorge Molina.

Majorque : Reine; Maffeo, Russo, Valjent, Costa ; Antonio Sánchez, Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez ; Kang-in Lee, Angel.

Arbitre: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité galicien).

Stade: Nouveau Los Cármenes.

Heure: 14.00.