Éloignez-vous de ma campagne sénatoriale

Le Dr Oz, un animateur de talk-show médical célèbre et extrêmement controversé, se présente pour un siège au Sénat (bien qu’il n’y ait rien de nouveau à propos d’une star de télé-réalité qui veut devenir un politicien), et une citation a récemment été enregistrée où il a dit qu’il ne voulait pas Oprah impliquée dans la course de Pennsylvanie dans laquelle il sera candidat.

« Je lui ai demandé de rester en dehors », a déclaré Oz, citant le raisonnement selon lequel il pense que toute personne impliquée dans ces politiques pourrait potentiellement être blessée. La citation a été prise lors d’une rencontre républicaine au steakhouse Smith & Wollensky le 16 décembre. Les enregistrements des déclarations d’Oz proviennent de The Post, qui a été invité à l’événement mais a ensuite été expulsé.

Le candidat célèbre soutient également le futur maire Eric Adams, qui, selon lui, » comprend les problèmes d’application de la loi « . Dans une déclaration plus surprenante qui diverge des opinions républicaines traditionnelles, le médecin a évoqué l’athlète transgenre record Lia Thomas, qui étudie à l’Université de Pennsylvanie, et a demandé à ses convives d’avoir de la « compassion » avec elle.

Dans une autre déclaration apparemment compatissante, Oz a déclaré à propos de l’implication potentielle de son amie Oprah dans sa campagne : « Ne me soutenez pas parce que si vous vous impliquez de quelque manière que ce soit, vous serez blessé et je ne veux pas que mes amis soient blessés. » La réunion a été organisée par les milliardaires John et Margo Catsimatidis, et a réuni environ 50 personnes, mais il est moins certain qu’ils soient tous d’accord avec les déclarations plus audacieuses du Dr Oz.

Parmi les autres invités notables de l’événement figuraient Rudy Giuliani et Bo Dietl, un détective célèbre. L’amie dont on a beaucoup parlé d’Oz, Oprah, n’était pas présente elle-même. Il serait également intéressant d’entendre le côté d’Oprah dans la conversation, mais elle ne fait pas trop de commentaires sur de tels sujets. En règle générale, Oprah se considère comme une figure de proue pour la plupart apolitique et ce depuis de nombreuses années, il semble donc peu probable qu’elle s’implique malgré tout.

Le Dr Oz dit à Oprah de rester à l’écart de sa course au Sénat de Pennsylvanie: « Je ne veux pas que mes amis soient blessés » https://t.co/6M9NmrkM0C pic.twitter.com/NDv1E2rT6c – New York Post (@nypost) 26 décembre 2021

