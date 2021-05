Éloignez-vous du tokenisme – The Financial Express

Les marques ne devraient pas être sous pression pour avoir une part de voix pour cela.

Dheeraj Sinha

Ce qui se passe autour de nous n’est en aucun cas festif. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons nous méfier de tout ce qui fait allusion à distance à une vie normale. Imaginez que tous les stimuli visuels autour de nous soient liés à Covid, et je suis sûr que nous verrons une nouvelle augmentation des problèmes de santé mentale, de la violence domestique, etc. Nous sommes dans une situation d’autocuiseur, et il y a un rôle pour les choses qui servent de libération, autant que pour les choses qui renforcent le soutien au moment de cette crise.

Je pense que l’économie de consommation a du mérite de continuer. Bien sûr, tout sera compromis et calibré par le fait que les gens ne sortent pas en hordes (espérons-le) et que la vente hors ligne a été limitée. Pourtant, les gens ont besoin de nourriture, de vêtements, d’ustensiles de cuisine, de divertissements, de musique, de soins de la peau, de services de paiement, etc., pour continuer à vivre. En outre, l’économie de consommation soutient également un nombre important d’emplois et de moyens de subsistance. Par conséquent, même si la catégorie dans laquelle vous opérez relève des éléments non essentiels, mais que vous êtes en mesure de répondre aux besoins des clients, vous pouvez continuer votre marketing. Ce n’est pas être sourd.

Être citoyen d’abord

Les consommateurs sont suffisamment intelligents pour compartimenter la consommation et la crise. Il n’est pas important pour tout le monde de repasser ses publicités télévisées avec des personnes portant des masques. Les besoins sur le terrain sont si criants que montrer des personnes portant des masques dans vos annonces n’aidera pas du tout. ce ne sera que symbolique. À moins, bien sûr, que votre publicité ne fasse la promotion d’événements de masse et de super-diffusion – il est peu probable que vous ayez tourné un tel film au cours des 12 derniers mois. À toutes fins pratiques, votre campagne marketing construite autour des avantages de vos produits et de votre plateforme de marque est aussi bonne qu’elle l’était le mois dernier.

Ce dont nous avons besoin des marques, cependant, c’est qu’elles jouent leur rôle de citoyens responsables. Il faut pouvoir avoir une vision socio-capitaliste des marques. De nos jours, une marque est ce que fait une marque. En tant que spécialistes du marketing, nous sommes trop obsédés par ce que disent nos marques – notre campagne publicitaire, notre stratégie sur les réseaux sociaux, etc. Bien que tous ces éléments soient très importants, le plus important est que nous soutenions notre préoccupation par une action réelle sur le terrain. Vous pourriez avoir une campagne publicitaire divertissante et à haut décibel en cours d’exécution, et ce n’est pas grave, mais vous devriez également être en mesure de contribuer à la crise actuelle sur le terrain.

Passer la parole

Les marques doivent sortir et aider avec tout ce qu’elles peuvent – oxygène, médicaments, nourriture, quarantaine, etc. Nous avons vu des marques participer à Navratri et Durga Pujo en parrainant des célébrations au niveau local; il est temps pour les marques de détourner leur parrainage vers le soutien local de Covid. Par exemple, des entreprises comme les Tatas, Amazon, Zomato et Cred se sont montrées à la hauteur et font leur part pour aider à la crise. Si vous êtes un acteur important dans ce pays et que vous ne jouez pas un rôle réel pour aider la situation sur le terrain, c’est être sourd.

Maintenant, si vous êtes dans une catégorie où vous ne voyez aucune participation à ce stade, disons les voyages d’agrément, vous n’avez pas besoin d’être présent dans les médias. Le temps de diffuser des annonces demandant aux gens de porter des masques, d’utiliser des désinfectants ou de se faire vacciner est révolu. Les marques ne devraient pas être sous pression pour avoir une part de voix pour cela. Si vous n’êtes pas en demande en ce moment, conservez vos ressources; vous aurez besoin de tout cela une fois que cela sera derrière nous, car il y aura une demande de vengeance pour tout ce que nous ne sommes pas en mesure de faire actuellement.

Essentiellement, c’est le moment de l’action réelle. Ce qui compte pour les marques, ce sont leurs actes. Le peaufinage de leur publicité ne peut rien faire pour les faire paraître sensibles ou insensibles à la situation actuelle. Parce que la vraie solution à la situation ne réside pas dans la publicité, elle réside dans la disponibilité de ressources critiques sur le terrain. Il est normal que les marques poursuivent leur marketing comme d’habitude, tant qu’elles jouent leur rôle de citoyenne d’un pays dans le besoin.

TL’auteur est PDG et directeur de la stratégie – Asie du Sud, Leo Burnett.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.