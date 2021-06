Comparer

Le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a participé en direct à la conférence Bitcoin de Miami 2021 avec Yahoo! Financez pour une courte discussion sur Celsius, Elon et plus encore. Avec une question rapide sur le dernier chat Twitter d’Elon, Mashinsky n’a pas hésité à partager ses réflexions.

« Le crypto-touriste »

“Elon est un touriste en crypto”, a déclaré Mashinsky, ajoutant qu'”il est là pour collecter des abonnés. Je ne pense pas que je suis ici pour rendre le monde meilleur, et nous pouvons aller où nous allons avec ou sans Elon. »

Le bitcoin a chuté de plus de 5% à la suite du tweet “d’évasion” de Musk plus tôt dans la journée. Le tweet fait suite au “comportement baissier” autour du bitcoin du PDG de Tesla. Il y a près d’un mois, Musk a cité l’utilisation du charbon comme l’une des principales préoccupations qui l’ont amené à prendre la décision de ne plus autoriser le bitcoin comme moyen de paiement pour les clients Tesla. Plusieurs défenseurs de la cryptographie se sont lassés du sentiment de Musk, certains suggérant que l’intention de Musk pourrait être une manipulation du marché.

Mashinsky n’était pas non plus le seul défenseur de la crypto-monnaie à partager ce sentiment ; Le célèbre taureau bitcoin Anthony ‘Pomp’ Pompliano a déclaré lors de la conférence que “Elon continue de tweeter, le prix du bitcoin est toujours inférieur à ce qu’il devrait probablement être, donnant à toute la population une chance d’acheter des bitcoins bon marché”.

Celsius bourdonnement

Celsius vient tout juste d’apprendre qu’elle a dépassé les 17 milliards de dollars d’actifs stockés sur la plate-forme, et qu’elle a atteint une nouvelle société avec un nombre élevé de BTC. La société a également récemment dépassé les 800 000 utilisateurs au détail. Dans l’interview, Mashinsky a cité le manque d’agressivité des banques en matière de taux d’intérêt comme un facteur majeur du succès de Celsius. “Vous pouvez 9% près de 100 fois ce que JP Morgan vous paie”, a déclaré Mashinsky, faisant référence à de nombreux APY stables vus sur les marchés générateurs de rendement d’aujourd’hui. “Celsius est une communauté HODLer”, a ajouté Mashinsky.

Celsius a levé plus de 700 millions de dollars d’intérêts sur des prêts d’institutions, et environ 80% sont distribués en retour aux consommateurs de détail : “c’est le vrai Robinhood”, a déclaré Mashinsky.

Les tweets d’Elon Musk ont ​​été une source de spéculations sur les récents retraits de Bitcoin. | Source : BTC-USD sur TradingView.com

“L’avenir de la finance”

DeFi continue de secouer la scène. Interrogé sur la concurrence de Celsius, Mashinsky a déclaré que l’avantage concurrentiel par rapport à BlockFi et à d’autres sociétés génératrices de performances se résumait à être la seule société avec cinq sources de performances. Une partie de cette machine génératrice de rendement est un investissement de 200 millions de dollars dans l’exploitation minière, alimentée par de l’énergie verte, selon un récent communiqué de presse.

Alors que les institutions continuent de s’impliquer, la croissance du commerce de détail devrait également se poursuivre sur la scène DeFi, montrant un avenir prometteur pour Celsius et les plates-formes génératrices de rendement plus larges sur la scène.

Image en vedette de Pixabay, Graphiques de TradingView.com