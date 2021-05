Elon Musk: 9 apparitions à la télévision et au cinéma avant d’accueillir samedi soir en direct

Rick et Morty (2020)

Jusqu’à présent, il n’y a eu qu’une seule apparition à l’écran d’Elon Musk dans laquelle il ne joue pas lui-même, techniquement parlant. Au lieu de cela, il incarne Elon Tusk, une version du milliardaire de la technologie qui existe sur une réalité alternative dans laquelle chaque personne est née avec des défenses de morse et la plupart des choses, y compris sa société Tuskla, ont quelque chose à voir avec l’appendice dentaire protrusif. De toutes les surprises hilarantes qui se produiraient au cours de la première moitié de Rick et Morty Saison 4, ce camée vocal multidimensionnel était l’une des plus mémorables.