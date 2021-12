Elon Musk a classé des papiers scolaires aux enchères

Musk critique le projet Biden qui finance des véhicules électriques 2:02

. – Aujourd’hui, de nombreux étudiants en commerce paieraient probablement beaucoup d’argent pour l’opinion d’Elon Musk sur leur travail scolaire.

Cependant, en 1995, bien avant de prendre le contrôle de Tesla et de fonder plus tard SpaceX, Musk était un professeur assistant qui aidait à noter les examens et les devoirs à la célèbre Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie.

À l’époque, Musk étudiait également l’économie et la physique à l’Université de Pennsylvanie. Il a également travaillé comme assistant d’enseignement dans le cours Administration 231, « Business Innovation : Implementation and Operations », enseigné par le professeur Myles Bass.

Certains travaux scolaires que Musk s’est qualifiés pour cette classe il y a des décennies ont récemment été vendus lors d’une vente aux enchères en ligne pour 7 753 $. Le prix comprend une commission de 25% versée à la maison de vente aux enchères.

La société de vente aux enchères n’a pas identifié l’acheteur des documents scolaires.

L’un des anciens étudiants de Bass, Brian Thomas, reconnaissant la valeur potentielle de certains travaux de cours d’il y a longtemps, a confié les documents à RR Auctions à Boston pour les vendre lors d’une vente aux enchères en ligne. RR Auctions est spécialisé dans les autographes et les manuscrits, et a déjà vendu des écrits d’Albert Einstein et de Steve Jobs pour des centaines de milliers et jusqu’à plus d’un million de dollars.

Le « pop-corn » et les déductions de points de Musk ne valaient pas autant d’argent. Aucun des papiers ne contenait la signature complète de Musk, seules les initiales « EM ». Il y avait très peu d’écriture de mots complets.

Les signatures de musc sont rares, a déclaré Bobby Livingston de RR Auctions. La maison de vente aux enchères avait précédemment vendu une photo dédicacée de Musk pour 1 383 $.

Le seul commentaire conservé dans les documents de classe concernait l’utilisation par Thomas de l’expression « s – t hits the fan », qui est une façon familière d’expliquer pourquoi une entreprise pourrait avoir besoin d’une « stratégie de sortie ». Musk a souligné les mots, a écrit « Graphic » dessus et a déduit deux points de la note de Thomas.

Thomas a expliqué que le terme avait été une sorte de blague à l’intérieur destinée à amuser son professeur. Il ne se rendit pas compte que c’était Musk, et non le professeur, qui notait l’examen.

« C’est stupide de ma part, » dit Thomas.

Aujourd’hui, Musk lui-même est connu pour utiliser parfois un langage graphique et des références obscènes dans son propre discours et dans ses publications sur les réseaux sociaux.

Thomas et son fils ont trouvé les papiers dans un sac dans le garage de la famille tout en cherchant de vieux annuaires de lycée, a déclaré Thomas. Son fils a vu le nom et les initiales de Musk parmi les papiers de la classe.

Thomas n’a aucun souvenir particulier de Musk, a-t-il déclaré.

« Même en te parlant maintenant, je ne peux pas évoquer une image de lui en classe », a-t-il déclaré.

La seule raison pour laquelle il avait gardé ces papiers était qu’il se souvenait si bien de Bass et de ce cours. Aujourd’hui, Thomas est un conseiller financier vivant dans le sud de la Californie et nombre de ses clients sont des entrepreneurs technologiques.

Bien qu’il ne se souvienne pas du tout de Musk, a-t-il dit, il continue de citer le professeur Bass, décédé en 2010.