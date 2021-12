Elon Musk a de nouveau joué sur Twitter … et ce qui devait arriver est arrivé

Chaque fois qu’Elon Musk parle, le pain monte. Le dernier engouement de cet homme d’affaires prospère a été demander à votre auditoire si vous devez vendre un 10 de vos actions de Tesla. Une folie qui n’a pas été sans controverse, mais qui a son explication et que nous expliquerons en détail dans ce post.

Magnat à temps plein, philanthrope, influenceur et troll

Elon Musk est connu dans le monde de la finance comme étant capable d’augmenter le prix de n’importe quelle crypto-monnaie d’un simple coup de tweet. Mais beaucoup oublient que Musk a aussi un méchant méchant en lui. Tout comme il peut vous faire faillite avec Dogecoin ou Shiba Inu, il peut vous faire faillite en moins de 280 caractères.

Samedi dernier, le magnat sud-africain a posté un sondage sur Twitter. « Devrais-je vendre 10 % de mes actions dans Tesla ? » 58% ont voté oui. Le résultat fut que ce lundi, Tesla (TSLA sur le NASDAQ) a chuté de près de 5% en bourse.

Qu’est-ce qui a poussé Elon Musk à faire ce sondage ?

Mais non, Elon avait sa petite raison de faire tout ça. Le contexte de toute cette histoire vient d’un proposition du sénateur démocrate Ron Wyden. Il a laissé tomber qu’investir avec des gains non réalisés est en fait un moyen d’éviter les impôts – une affirmation totalement malheureuse, soit dit en passant, puisque l’achat et la détention de valeur font partie de l’esprit du marché boursier depuis des siècles.

Aux États-Unis et dans n’importe quel pays, la taxe de impôts d’un investissement n’est réalisé que lorsque l’opération est clôturée, c’est-à-dire quand il est vendu. Wyden a proposé de percevoir des impôts annuels sur les détenteurs d’actions, même s’ils ne clôturent pas leurs positions sur le marché. Et cela a un peu énervé Elon Musk.

L’effet papillon

Les conséquences du tweet étaient assez évidentes. Avant l’impulsion faite par le sénateur, Musk s’est montré plus hésitant et n’a pas hésité à proposer de prendre 10 % de ses actions. Probablement pour montre que tu n’as pas de problèmes payer des impôts avec la réglementation en vigueur.

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10 % de mes actions Tesla. Soutenez-vous cela? – Elon Musk (@elonmusk) 6 novembre 2021

Mais le mal était fait. Face à la perspective d’un gros coup comme Elon qui abandonne autant d’actions à la fois, de nombreux investisseurs ont décidé de se couvrir et de vendre avant que le cours de l’action Tesla ne s’effondre. Une prophétie auto-réalisatrice, comme Elon n’a sûrement rien vendu, mais le cours de l’action a baissé et sans freins.

Elon Musk + Twitter = Controverse

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk joue dans une histoire controversée qui raconte son forte influence sur Twitter avec un krach ou une hausse des prix sur les marchés.

En août 2018, Elon était contraint de quitter la présidence Tesla quand il a laissé entendre sur Twitter qu’il pourrait retirer Tesla du marché boursier. Malgré cela, il a pu se battre pour conserver son poste de PDG de l’entreprise de voitures électriques.

Récemment, ce 2021 a été montré comme l’influenceur définitif de la Bitcoin. Il a d’abord rendu public que Tesla avait investi dans Bitcoin puis accepté ce moyen de paiement pour ses véhicules. Mais quelques semaines plus tard, l’homme d’affaires a retiré ce mode de paiement et a commencé à se plaindre de la pollution et de la consommation d’énergie derrière la pièce de monnaie de Satoshi Nakamoto. Puis un chute du prix des devises qui a mis près de 6 mois à récupérer.