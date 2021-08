Elon Musk a demandé à être nommé PDG d’Apple, Tim Cook a dit “F *** you”, revendique un nouveau livre

Un nouveau livre scandaleux de Tim Higgins du WSJ aurait prétendu qu’Elon Musk avait demandé à être nommé PDG d’Apple lorsque la société a failli racheter Tesla en 2016.

Une critique de « Power Play : Tesla, Elon Musk et le pari du siècle » par Tim Higgins du LA Times déclare :

Apparemment, Cook pensait que Musk voulait dire qu’il voulait rester PDG de Tesla alors qu’il était en fait en train de jouer au siège de Cook chez Apple. Gardez à l’esprit qu’Elon Musk a déclaré que “la plupart, mais pas la totalité” de ce qui est écrit dans le livre de Higgin est “un non-sens”. Le LA Times dit qu’il s’agit de “l’allégation la plus juteuse” du livre et qu’il s’agit apparemment d’une anecdote de seconde main.

On sait cependant qu’une potentielle acquisition de Tesla a été discutée par Apple, du moins selon Musk lui-même…

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En décembre 2020, Elon Musk a affirmé qu’il avait essayé de vendre Tesla à Apple pendant “les jours les plus sombres du programme Model 3”. De notre précédent rapport :

Nous réfléchissons toujours aux scénarios « et si » et l’une des plus grandes questions qui ont trouvé leur chemin dans presque tout le monde dans le cerveau de la communauté technologique est : « Et si Apple achetait Tesla ? » Eh bien, il semble que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait eu la même idée à un moment donné.

Dans un tweet, Musk dit que lorsque Tesla travaillait sur le modèle 3, il a contacté Apple pour parler d’une éventuelle acquisition de l’entreprise. Selon Musk, le PDG d’Apple, Tim Cook, a refusé de participer à la réunion.