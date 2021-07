Elon Musk a dépassé Jeff Bezos en tant qu’homme le plus riche du monde

Faites partie de la liste des personnes les plus riches du monde. Si on avait l’habitude de voir en tête ce puissant classement por Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, a maintenant supprimé le poste Elon Musk, l’homme d’affaires derrière Tesla et SpaceX, qui est devenu la personne la plus riche de la planète.

Une hausse de 4,8% du cours de l’action du constructeur de voitures électriques jeudi a stimulé Musc devant le fondateur d’Amazon dans le Bloomberg Billionaires Index, un classement des 500 personnes les plus riches du monde.

La valeur nette de l’ingénieur d’origine sud-africaine était de 188,5 milliards de dollars à 10h15 à New York (15h15 GMT), soit 1,5 milliard de dollars de plus que Bezos, qui occupe la première place depuis octobre 2017. En tant que PDG de Space Exploration Technologies Corp. , ou SpaceX, Musk est également un rival de Bezos, propriétaire de Blue Origin LLC, dans la course à l’espace privé.

Le jalon culmine 12 mois extraordinaires pour Musc. Au cours de l’année écoulée, sa valeur nette a grimpé de plus de 150 milliards de dollars, ce qui a probablement été l’enrichissement le plus rapide de l’histoire. Sa hausse a été alimentée par une remontée sans précédent du cours de l’action Tesla, qui a augmenté de 743 % l’an dernier grâce à des bénéfices stables, à l’inclusion dans l’indice S&P 500 et à l’enthousiasme des investisseurs et détaillants de Wall Street. .

Musc, L’homme de 49 ans a profité de l’ascension stratosphérique de Tesla à plus d’un titre. En plus de sa participation de 20% dans le constructeur automobile, il est assis sur quelque 42 milliards de dollars de bénéfices papier latents sur stock-options. Ces valeurs proviennent de deux subventions qu’il a reçues en 2012 et 2018, dont la dernière était le plus grand accord salarial jamais conclu entre un PDG et un conseil d’administration d’une entreprise.