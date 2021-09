Elon Musk a été invité à discuter et à prendre une tasse de thé avec le chef de l’espace russe – « La bouilloire en chaleur ! » | Monde | Nouvelles

in

Dmitry Rogozin dirige Roscosmos, l’équivalent russe de la NASA. L’ancien chef du parti nationaliste Rodina a déclaré à CNN qu’il avait le plus grand respect pour le fondateur de SpaceX et qu’il n’hésiterait pas à l’inviter chez lui pour une tasse de thé et une conversation. Il a félicité l’entrepreneur pour son travail d’inventeur, affirmant qu’il réalisait de nombreux projets que l’industrie spatiale russe rêvait depuis longtemps de réaliser.

“M. Elon Musk réalise bon nombre des idées et des pensées que nous voulions réaliser, mais que nous n’avons pas pu réaliser car, après l’éclatement de l’Union soviétique, notre programme spatial s’est arrêté pendant un certain temps”, a-t-il déclaré.

“Nous le respectons en tant qu’organisateur de l’industrie spatiale et en tant qu’inventeur, qui n’a pas peur de prendre des risques.”

La société SpaceX de M. Musk a mis fin à un partenariat de longue date entre la NASA et Roscosmos.

Jusqu’à l’année dernière, les astronautes américains se rendaient à la Station spatiale internationale à bord de fusées russes Soyouz.

Cependant, la NASA utilise désormais la fusée Falcon 9 de SpaceX et la capsule Crew Dragon pour catapulter ses astronautes en orbite.

Le chef de l’espace russe souhaite rencontrer M. Musk et l’invite “à être l’invité de ma famille”, afin qu’ils puissent discuter “de l’exploration de l’univers, de la vie extraterrestre et de la façon dont nous pouvons utiliser l’espace pour préserver la vie sur Terre”.

« J’ai déjà mis la bouilloire sur le feu, dit-il.

Le fondateur de SpaceX n’a ​​pas caché ses ambitions de coloniser les planètes du système solaire avec des établissements humains.

Lord Martin Rees, le plus grand astrophysicien du Royaume-Uni, a déclaré à un auditoire lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï que vivre sur Mars ne serait pas facile en raison de son environnement notoirement hostile.

Il a déclaré : “L’idée d’Elon Musk d’avoir un million de personnes à s’installer sur Mars est une dangereuse illusion.

“Vivre sur Mars n’est pas mieux que de vivre au pôle Sud ou à la pointe du mont Everest.”