Elon Musk a frappé le président Biden après l’atterrissage de SpaceX – .

L’atterrissage de SpaceX ce week-end qui a ramené l’équipage civil de quatre personnes du vol Inspiration4 de la société en toute sécurité sur Terre était particulièrement excitant pour ma ville natale de Memphis.

En fait, nous avions plusieurs raisons de nous intéresser de près au succès de cette mission. D’une part, le vol – qui marquait la première fois qu’un équipage entièrement civil effectuait une mission orbitale dans l’espace – était destiné à collecter des fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. L’hôpital pour enfants, qui effectue des recherches révolutionnaires qui changent la vie et traite les jeunes patients gratuitement, opère ici à partir d’un complexe tentaculaire du centre-ville. Ce qui a également fait de la mission SpaceX un moment si excitant pour Memphians, c’est que l’un des nôtres faisait en fait partie de l’équipage. Il s’agit de Hayley Arceneaux, une assistante médicale de St. Jude, ainsi qu’une ancienne patiente elle-même à l’hôpital.

Suite de l’atterrissage de l’équipage Inspiration4 de SpaceX

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a même déclaré qu’il verserait 50 millions de dollars pour l’objectif de collecte de fonds de la mission pour St. Jude. “Cela me met les larmes aux yeux”, a tweeté Arceneaux ce week-end. “Merci @elonmusk pour ce généreux don vers notre objectif de collecte de fonds de 200 millions de dollars pour @StJude !!!”

Se sentant peut-être un peu grisant du succès de la mission, qui a culminé avec l’atterrissage de SpaceX qui a suivi les trois jours de l’orbite terrestre d’Inspiration4, Musk s’est permis dimanche un peu de frustration face au manque d’éloges de la Maison Blanche.

Quelqu’un sur Twitter a demandé au PDG pourquoi le président Biden ne faisait pas l’éloge du vol et des personnes impliquées. Et Musk a extrait l’une des insultes préférées du président Trump de Biden de la campagne électorale de 2020. L’ancien président, rappelez-vous, aimait dénigrer Biden comme “Sleepy Joe”.

il dort encore – Elon Musk (@elonmusk) 19 septembre 2021

Néanmoins, les éloges à la suite de la mission réussie de SpaceX sont venus de nombreux coins, y compris Bill Nelson. C’est l’ancien sénateur américain qui est maintenant administrateur de la NASA. « … Nelson a tweeté. « Avec l’amerrissage d’aujourd’hui, vous avez contribué à démontrer que l’orbite terrestre basse est ouverte aux affaires. »

Des premières historiques

Musk n’a peut-être pas obtenu les éloges qu’il souhaitait, mais l’ère Biden a été bonne pour SpaceX jusqu’à présent. En avril, par exemple, la société a décroché un contrat de près de 2,9 milliards de dollars avec la NASA qui prévoit la construction d’engins spatiaux pour faire atterrir à nouveau des astronautes sur la lune.

Pendant ce temps, le vol Inspiration4 était également remarquable en raison d’un certain nombre de « premières » qui ont coïncidé avec cette mission. Parmi eux, les jalons comprenaient la première fois qu’un équipage non professionnel a opéré en tant qu’astronaute. Il comprenait également la première femme noire pilote d’un vaisseau spatial et la première personne à voler dans l’espace avec un membre prothétique (Arceneaux).

Une série limitée Netflix (Countdown: Inspiration4 Mission to Space) suit la mission du début à la fin.