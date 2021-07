Elon Musk a révélé hier que SpaceX a également acheté Bitcoin

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Lors de l’événement The B Word, qui s’est tenu hier, le PDG de Tesla a déclaré quelque chose d’inattendu : que Space X a Bitcoin, tout comme Tesla et lui personnellement.

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a révélé pour la première fois hier lors de la conférence The B Word que sa société aérospatiale SpaceX avait également investi dans Bitcoin, tout comme sa société de voitures électriques Tesla.

Cela a été dit dans le cadre de la discussion qu’il a eue avec le PDG de Twitter, Jack Dorsey, et la PDG d’Ark, Cathie Wood. Voici ses paroles :

“Je possède Bitcoin, Tesla possède Bitcoin et SpaceX possède Bitcoin”, a déclaré Musk, ajoutant :

« J’insiste sur SpaceX, Tesla et moi-même possédons Bitcoin. J’ai aussi quelques Ethereum et Dogecoin, SpaceX et Tesla ne possèdent que Bitcoin. “

Comme nous l’avons dit, c’est la première fois que SpaceX est révélé posséder des bitcoins, mais Musk n’a pas précisé combien ni quand ils ont acheté.

Dans le cas du rachat de Tesla, c’était en février 2021, lorsqu’il a acquis pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins, et Musk l’a rendu public sur les réseaux, réussissant à faire monter le prix de la principale crypto-monnaie.

Selon Trustnodes, la raison pour laquelle les deux sociétés ont investi dans Bitcoin peut être due à des taux d’intérêt négatifs, en particulier en Europe, Musk exprimant son incrédulité quant à la baisse du solde du compte bancaire.

Il a dit que c’est supportable quand vous obtenez 1% d’intérêt sur votre épargne alors que l’inflation est de 2%, mais voir le capital chuter, c’est autre chose.

Le prix BTC ne réagit pas

Ce qui est frappant, c’est que jamais auparavant Musk (si extraverti sur les réseaux sociaux) n’a parlé de l’investissement de SpaceX dans Bitcoin.

Mais dans le débat dans The B Word, Musk n’a pas non plus précisé la décision de SpaceX de détenir Bitcoin, l’a seulement mentionné comme un détail dans le contexte de l’affirmation qu’il est un partisan de Bitcoin, comme lui, SpaceX et Tesla le soutiennent.

“Vous savez, cela pourrait pomper, mais je ne m’en débarrasse pas”, a déclaré Musk après une première moitié de spéculations sur la vente ou non de sa part de BTC par Tesla. Musk voulait maintenant préciser que non seulement Tesla n’a pas vendu, mais SpaceX a acheté, et qu’il possède également dans son compte personnel.

Le prix du Bitcoin n’a pas semblé beaucoup réagir à ses propos (ou du moins pas comme lorsqu’il a signalé l’acquisition de Tesla). Entre hier et aujourd’hui, le prix n’a augmenté que de 1,17%, selon les graphiques CriptoMercados.

Dans cette vidéo de Yahoo, vous pouvez entendre Musk :

