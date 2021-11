Elon Musk a soutenu Dogecoin sur Bitcoin et Shiba Inu

Le PDG de Tesla Inc, Elon Musk, pense que Dogecoin est supérieur au Bitcoin et au Shiba Inu, en particulier lorsqu’il s’agit de les utiliser comme moyen de paiement. Au cours de cette semaine, le co-fondateur de Doge, Billy Markus, a partagé via son compte Twitter une comparaison du coût des frais de transaction pour les crypto-monnaies susmentionnées. Tweet, qu’Elon Musk a aimé.

Pour être plus précis, le créateur de Dogecoin, Billy Markus, a déclaré sur Twitter que Dogecoin est la meilleure devise pour effectuer des transactions en raison de ses faibles frais de réseau. Dans une photo de comparaison, il a déclaré que si une expédition DOGE ne coûte presque rien, Bitcoin coûte en moyenne 3,50 $ et un SHIB de 38,00 $, au moment de la rédaction.

Le coût élevé de l’envoi de Shiba Inu est dû au fait que ce jeton se trouve sur le réseau Ethereum. Ce qui est l’un des réseaux les plus chers sur le marché aujourd’hui pour envoyer des valeurs.

Rappelons que, ces derniers jours, Dogecoin a lancé une nouvelle mise à jour, ce qui a rendu moins cher l’envoi de valeurs via le réseau. De même, Elon Musk aurait partagé son opinion sur la dernière mise à jour logicielle de Dogecoin, la qualifiant d' »importante » dans un nouveau tweet.

Le commentaire du milliardaire est intervenu peu de temps après la sortie très médiatisée de Dogecoin Core 1.14.5. La mise à jour tant attendue met fin à la réduction de taux pour tous les utilisateurs.

Les valeurs par défaut ont été introduites dans la version mineure précédente du logiciel, qui était la première phase du processus. L’objectif était de préparer le réseau pour la mise à jour la plus récente.

Elon Musk ne possède pas Shiba Inu

Maintenant, Musk a confirmé qu’il ne possédait aucun jeton SHIB. Mais cela n’a pas empêché la deuxième plus grande pièce canine d’atteindre des records et de surpasser brièvement Dogecoin.

Il est important de noter qu’après la montée en flèche de la popularité de Dogecoin, une multitude de dogecoins et d’autres jetons meme ont rejoint l’industrie. L’un de ces jetons était SHIB, qui a depuis atteint une capitalisation boursière de l’ordre de DOGE lui-même. L’équipe de développement de SHIB a également développé un autre jeton appelé Doge Killer (LEASH).

Dogelon Mars est un autre jeton qui tente de capitaliser sur le battage médiatique actuel. Un jeton basé sur le PDG de Tesla, Elon Musk, et son amour des voyages dans l’espace.

Les médias sociaux jouent un rôle majeur dans l’adoption croissante de ces jetons meme et dogecoin. Elon Musk est l’une des forces du marché qui, dans la plupart des cas, a indirectement influencé les mouvements de prix de DOGE par le biais de publications sporadiques sur Twitter.

Elon Musk est un fan de Dogecoin. Et il a même acheté un chien Shiba Inu nommé Floki pour symboliser sa passion pour la monnaie meme. Cependant, cet amour a déjà suscité la création de nombreuses pièces sur le marché puisque le milliardaire a admis qu’il avait tellement d’admiration pour elle.

