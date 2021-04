Elon Musk a-t-il vendu son Bitcoin? Le PDG de Tesla explique pourquoi son entreprise a vendu 10% de sa participation

Elon Musk sur Twitter a déclaré que Tesla avait vendu 10% de ses avoirs essentiellement pour prouver la liquidité de Bitcoin au lieu de détenir des liquidités au bilan. Image: .

Elon Musk a déclaré que son Tesla Inc avait dit à 10% de ses avoirs en Bitcoin de prouver la liquidité de la crypto-monnaie. Elon Musk a précisé qu’il n’avait vendu aucun de ses propres bitcoins, conservant son investissement personnel. Le PDG de Tesla, Musk, répondait à un tweet de Dave Portnoy, un blogueur américain de célébrités sur Internet, qui affirmait que Musk avait acheté le Bitcoin, l’avait pompé, puis l’avait jeté pour faire fortune. Elon Musk sur Twitter a déclaré que Tesla avait vendu 10% de ses avoirs essentiellement pour prouver la liquidité de Bitcoin au lieu de détenir des liquidités au bilan.

«Suis-je bien compris? Elon Musk achète du bitcoin. Puis le pompe. Ça monte. Ensuite, il le jette et fait fortune », a déclaré Dave Portnoy dans un tweet. Elon Musk a répondu au tweet en disant: «Non, vous ne le faites pas. Je n’ai vendu aucun de mes Bitcoin. Tesla a vendu 10% de ses avoirs essentiellement pour prouver la liquidité de Bitcoin comme alternative à la détention de liquidités au bilan ».

Plus tôt cette semaine, Tesla dans son rapport sur les résultats a déclaré que la trésorerie et les équivalents de trésorerie de fin de trimestre étaient tombés à 17,1 milliards de dollars au premier trimestre, principalement en raison d’une sortie de trésorerie nette de 1,2 milliard de dollars d’achats de crypto-monnaie (Bitcoin), de la dette nette et des remboursements de contrats de location-financement. de 1,2 milliard de dollars, partiellement compensé par les flux de trésorerie disponibles de 293 millions de dollars. À la mi-avril de cette année, Bitcoin a atteint un niveau record de 64870 $. La plus grande crypto-monnaie du monde a augmenté de plus de 3,8% à 54583,87 $, selon les données sur CoinDesk. Depuis le début de l’année (YTD), Bitcoin a bondi de 88,41%. Alors que le cours de l’action de Tesla Inc a augmenté de 1,21% pour clôturer à 738,2 $, aidant le Nasdaq Composite, très technologique, à clôturer à un niveau record dans le commerce de nuit.

Zachary Kirkhorn, directeur financier de Tesla, a déclaré que la société avait investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin au cours du trimestre, puis avait réduit sa position de 10%, ce qui a contribué à un léger gain de ses données financières du premier trimestre. Au cours du premier trimestre de 2021, Tesla a déclaré un bénéfice net de 438 millions de dollars. «Dans certaines années, nous pourrons croître plus rapidement, ce que nous prévoyons être le cas en 2021. Le taux de croissance dépendra de la capacité de nos équipements, de l’efficacité opérationnelle et de la capacité et de la stabilité de la chaîne d’approvisionnement», a déclaré Tesla dans son rapport sur les résultats. Tesla a enregistré une croissance totale de ses revenus de 74% en glissement annuel au premier trimestre 2021.

Dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en février de cette année, Tesla a déclaré avoir acheté le bitcoin pour plus de flexibilité afin de diversifier davantage et de maximiser les rendements de ses liquidités. Tesla a également déclaré que la société commencerait à accepter les paiements en bitcoin en échange de ses produits, sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée.

