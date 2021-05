Elon Musk a tort. Pourquoi les actions LiDAR sont l’avenir de l’auto-conduite.

Il y a près de 100 ans, un médecin et romancier tchèque du nom de Miles J. Breuer a prédit l’avenir.

Dans son livre de science-fiction Paradise and Iron de 1930, Breuer a «inventé» le concept de véhicules autonomes, offrant cette idée d’une île paradisiaque mystérieuse où toutes les voitures, camions et bateaux conduisaient eux-mêmes.

Quatre-vingt dix ans plus tard, son rêve se transforme en réalité…

Les voitures semi-autonomes sont sur les routes aujourd’hui, effectuant des essais routiers dans diverses villes du monde, notamment Phoenix, Detroit, Boston, Berlin, Londres et bien d’autres.

Les voitures entièrement autonomes ne sont pas trop loin derrière. En effet, en Chine, des véhicules entièrement autonomes sans conducteur dans la voiture sont déjà en cours de test.

Dans un avenir pas trop lointain, ces voitures semi-autonomes et entièrement autonomes passeront en mode production et finiront dans les garages des consommateurs du monde entier.

Dans le monde, environ 70 millions de voitures particulières neuves sont vendues chaque année. En 2020, seuls 8 millions de ces voitures vendues auront un certain niveau de faible autonomie.

D’ici 2030, les 70 millions devraient tous inclure une forme d’autonomie, avec beaucoup de projet pour avoir une grande autonomie.

L’ensemble du marché automobile de plusieurs billions de dollars est sur le point d’être déraciné par la technologie des véhicules autonomes (AV).

Quelle est la meilleure façon de jouer à cette révolution émergente de l’auto-conduite?

En investissant dans la technologie de base qui rend tout cela possible: LiDAR.

Il y a une distinction étrange ici, sur laquelle je dois être clair …

Je fais référence à ce qui est et ce qui n’est pas considéré comme controversé…

D’une part, dire que les voitures autonomes deviendront omniprésentes d’ici 2030 est ne pas controversé.

D’autre part, dire que LiDAR est la clé pour débloquer les capacités technologiques de la révolution de la conduite autonome est controversé.

Nous devons remercier Elon Musk pour cela.

Voici l’histoire:

Débloquer une autonomie totale, c’est permettre aux voitures d’avoir une «vision complète». Fondamentalement, cela signifie que les voitures ont besoin d’une capacité humaine pour voir et réagir à leur environnement.

Idéalement, vous voulez le faire avec des caméras intégrées, car les caméras sont peu encombrantes et peu coûteuses sur le plan matériel.

Mais la vision par ordinateur (ce que vous obtenez des caméras) présente des limitations importantes qui se sont avérées difficiles à surmonter.Il est donc courant dans l’espace audiovisuel d’équiper les voitures de capteurs de perception de la lumière laser supplémentaires appelés LiDAR.

La science et l’ingénierie sous-jacentes au LiDAR sont complexes, mais l’idée est digeste à un niveau élevé.

Voici comment cela fonctionne:

Les capteurs LiDAR émettent des lasers vers leur environnement. Ces faisceaux laser frappent des objets autour de la voiture, puis rebondissent vers les capteurs. Les capteurs mesurent ensuite soigneusement le temps de trajet de ces impulsions laser (appelé temps de vol) ou un changement de fréquence de l’onde lumineuse de retour (appelé onde continue à modulation de fréquence) pour créer un proxy pour la distance.

Faites cela des milliers de fois dans un cadre de vue à 360 degrés et, voilà, vous avez un dynamique «Image» du milieu environnant.

Dans tout l’espace audiovisuel, l’idée communément acceptée de la voiture autonome du futur est celle qui inclut les caméras, LiDAR et RADAR, à des fins de redondance. LiDAR étant l’élément principal de la pile car il fournit l’image la plus haute résolution des objets à proximité immédiate d’une voiture.

Mais le PDG visionnaire de Tesla, Elon Musk, ne se conforme pas à cette pensée acceptée. Au lieu de cela, il pense que l’avenir de la conduite autonome est «vision seulement”- ou juste des caméras, pas de LiDAR ou de RADAR.

La logique est simple. Un humain peut conduire une voiture avec seulement deux yeux et un cerveau. Pourquoi une machine ne peut-elle pas conduire une voiture avec quelques caméras et un processeur IA robuste?

À un moment donné dans le futur, peut-être. Mais aujourd’hui? Cela n’arrivera pas.

Pour comprendre pourquoi, parlons de science.

L’œil humain est donc un très bon appareil photo. On dit que la résolution est comparable à celle d’un appareil photo de 600 mégapixels. Tesla, cependant, utilise des caméras 1,2 mégapixels.

L’œil humain a un cadre de vision dynamique à 360 degrés. Les caméras, cependant, ont un champ de vision limité.

Ainsi, pour que les véhicules autonomes «voient» avec une résolution et un cadre de vision comparables à ceux d’un œil humain, il faudrait des dizaines et des dizaines de caméras attachées à celui-ci. C’est cher, c’est encombrant et ce n’est tout simplement pas une solution très évolutive.

En attendant, même si vous faites cela, vous devez faire face au problème de Densité des données CV.

Les données CV sont très riches, très complexes et très désordonnées. Chaque pixel contient une tonne de données non structurées. Le traitement de toutes ces données demande une tonne de travail. Maintenant, multipliez toutes ces données sur des dizaines de caméras et vous créez un problème incroyablement difficile à résoudre pour l’IA – et encore moins assez rapidement pour la conduite autonome, où un minuscule retard dans le traitement et les réponses signifie la vie ou la mort.

En d’autres termes, pour que l’autonomie «vision seule» fonctionne vraiment à grande échelle, vous auriez besoin d’énormes progrès en termes de capacités matérielles et logicielles – comme mes connexions travaillant dans l’industrie audiovisuelle disent qu’il est très, très improbable de se produire à tout moment. bientôt.

Comment LiDAR résout-il ce problème?

LiDAR utilise des faisceaux laser à courte longueur d’onde pour créer une image à très haute résolution avec un large cadre de revue. Le résultat est que deux capteurs LiDAR peuvent faire ce que des dizaines de caméras seraient capables de faire …

Dans le même temps, les données LiDAR sont de faible densité. Il s’agit de données de position 3D structurées (X, Y, Z) avec le temps. Ces données sont très faciles à traiter, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’un système logiciel incroyablement complexe pour comprendre les données LiDAR. C’est très simple.

Pour être sûr, les capteurs LiDAR sont terriblement chers. C’est pourquoi Elon est si anti-LiDAR. À l’époque où Tesla a commencé ses efforts de conduite autonome au début des années 2010, les capteurs LiDAR coûtaient jusqu’à 75 000 $ par capteur!

Mais le coût du LiDAR a plongé ces dernières années, grâce à la loi de Wright et à certaines améliorations technologiques. Aujourd’hui, certaines entreprises fabriquent des capteurs LiDAR pour moins de 1000 dollars, tandis que la plupart des experts voient ces prix baisser vers 100 dollars au cours de la décennie.

Alors maintenant que LiDAR produit des données haute résolution et faciles à digérer et que le coût des capteurs est en baisse pour concurrencer le coût des caméras et RADAR… pourquoi le LiDAR ne sera-t-il pas la technologie fondamentale de la révolution de l’auto-conduite?

Ce sera le cas – LiDAR est l’avenir de la conduite autonome.

Plus précisément, la voiture autonome du futur comprendra appareils photo (pour les données de couleur), LiDAR (pour la perception haute résolution en champ proche), et RADAR (pour la perception à longue distance par mauvais temps); et dans cette suite de capteurs, LiDAR sera le le plus précieux et le plus important.

Alors… je le répète… la meilleure façon de jouer la révolution autonome est d’acheter des actions LiDAR.

Et dans le monde des actions LiDAR, il y a un leader incontestable – une entreprise qui a juste des milles d’avance sur tout le monde. Un géant potentiel dans l’industrie de la technologie automobile au cours de la prochaine décennie.

C’est facilement une entreprise de plus de 100 milliards de dollars en devenir. Pourtant, sa capitalisation boursière actuelle est inférieure à 10 milliards de dollars.

Oui, c’est un potentiel Opportunité d’investissement 10X.

Et le moment d’acheter est venu.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

