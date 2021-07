Elon Musk a vendu toutes ses maisons et a emménagé dans cette maison préfabriquée qui ne vaut que 45 000 euros | Vie

in

Excentricité ou mode de vie moderne ? La soi-disant maison préfabriquée où vit maintenant Elon Musk donne beaucoup à dire.

le Les excentricités d’Elon Musk sont dans le domaine public. Certains ont un ton plaisantant. D’autres sont difficiles à expliquer, et certains laissent sans voix, mais en même temps ils ont leur sens de la logique.

Elon Musk a annoncé il y a quelques mois qu’il avait vendu toutes ses maisons, à l’exception d’un dans la baie de San Francisco pour organiser des événements sociaux, où il ne réside pas.

Le 9 juin, il a tweeté que vivait dans une maison à 50 000 $ dans la région de Boca Chica, près de la base spatiale SpaceX, et qui a été louée à l’entreprise elle-même. Teslasrati a enquêté et assure qu’il est une maison préfabriquée de Boxabl, que l’on peut voir dans cette vidéo :

La nouvelle est surprenante pour plusieurs raisons. Le premier est que cette maison préfabriquée, qui ne coûte que 42 000 euros, a une surface habitable de seulement 35 mètres carrés. Bien que des sources disent qu’Elon Musk l’a agrandi avec une pièce supplémentaire.

C’est quand même difficile à croire Elon Musk vivait dans une si petite maison, considérant qu’il a 6 jeunes enfants et qu’il est milliardaire.

Mais il est possible que sa famille habite ailleurs, et il habite temporairement dans cette maison préfabriquée à côté de la base d’opérations de SpaceX, maintenant qu’ils sont dans la phase critique de construction de la fusée lunaire.

Ce qui est certain, c’est que dans les vidéos Boxabl, il y a toujours une référence à Elon Musk, comme vous pouvez le voir à la fin de celui-ci, où il y a un livre sur sa silhouette, ou un vaisseau spatial Lego.

Boxabl lui-même s’est même offert à SpaceX pour créer des maisons préfabriquées pour vivre sur Mars.

Et qu’en est-il de ces Maisons préfabriquées Boxabl?

Ils sont vendus dans un format domestique transportable, qui peut être emporté où vous le souhaitez. Ils sont assemblés en une journée, et sont prêts à résister aux incendies, inondations, parasites et autres dangers.

La version de base a 35 mètres carrés, avec un salon, une chambre, une salle de bain et une cuisine. Bien sûr, il est entièrement équipé.

Il y a un lit double, un canapé avec télévision, une cuisine avec réfrigérateur et four, un évier pour faire la vaisselle et une salle de bain avec douche.

Certains l’ont appelé le nouveau Steve Jobs. D’autres, le vrai Iron Man. À chaque fois qu’il tweete, ses investisseurs tremblent. Ce sont les plus grandes excentricités d’Elon Musk.

Le prix de base est de 49 500 $, mais étant une conception modulaire, cette maison peut être agrandie avec plus de pièces et d’autres extras.

L’une des personnes les plus riches du monde, vivant dans une maison préfabriquée de 35 mètres carrés. Il rêve étrangement, mais pour une raison quelconque, il frappe le bon vieux Elon Musk…