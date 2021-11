Elon Musk a vendu une partie de ses actions Tesla après un sondage Twitter, achètera-t-il du Bitcoin ?

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Elon Musk vendrait environ 5 millions d’actions Tesla entre le 8 et le 9 novembre, selon les documents de la SEC.

***

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a publié sur Twitter un sondage le 6 novembre lui demandant s’il vendait l’une de ses actions dans la société de voitures électriques qu’il a créée :

On a beaucoup parlé ces derniers temps que les gains non réalisés sont une forme d’évasion fiscale, c’est pourquoi je propose de vendre 10 % de mes actions Tesla.

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10% de mes actions Tesla.

Avec 3,5 millions de voix, les résultats sont de 57,9% pour et 42,1% contre.

Eh bien, il semble que l’homme d’affaires et influenceur ait écouté ses followers. Quelques jours seulement après la fin du sondage Twitter, le milliardaire a vendu au total près de cinq millions d’actions, selon des documents de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission les 8 et 9 novembre montrent que le PDG de Tesla a largué 3,6 millions d’actions d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars, selon Cryptopotato. En outre, il a vendu 934 000 actions supplémentaires pour 1,1 milliard de dollars après avoir exercé des options pour acquérir près de 2,2 millions d’actions, selon un autre document de la SEC.

C’était La première vente d’actions Tesla par Musk depuis 2016 et le troisième au total depuis que la société est devenue publique en 2010, selon Cryptopotato. Il ajoute qu’à ce jour, le milliardaire se retrouve avec près de 170 millions d’actions.

Le cours de l’action TSLA a connu des montagnes russes cette semaine, à la suite du sondage de Musk, rapporte Cryptopotato. Il a ouvert à 1 170 $ lundi, mais lorsque les résultats de l’enquête sont devenus clairs, il a chuté de plus de 9 % à 1 060 $.

TSLA a touché le fond à environ 1 000 $ hier, marquant une baisse de 15 % en seulement trois jours. Cependant, le cours de l’action a augmenté de 4,5% pendant les heures de bureau asiatiques pour atteindre 1 070 $.

Cependant, il reste à voir comment TSLA se comportera lorsque les échanges aux États-Unis commenceront à la suite de cette nouvelle.

Sur Twitter, en particulier, il y a eu quelqu’un qui a dit à Musk que la meilleure chose qu’il puisse faire avec l’argent des actions vendues est d’acheter du Bitcoin. Cependant, le milliardaire n’a rien dit pour l’instant.

L’un de ceux qui l’a encouragé par le réseau social est le PDG de Microstrategy, Michael Saylor, qui a écrit :

Si la diversification est l’objectif, une stratégie alternative à envisager consiste à convertir le solde de $ TSLA en une norme #Bitcoin et à acheter pour 25 milliards de dollars de BTC. Cela offrirait une diversification, une protection contre l’inflation et plus d’avantages pour tous les investisseurs d’une manière fiscalement efficace.