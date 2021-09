Elon Musk aiguillonne Jeff Bezos alors que la crise spatiale s’intensifie

La rivalité entre le PDG de SpaceX Elon Musk et le fondateur d’Amazon Jeff Bezos a fait surface sur Twitter. De nouveau. (Photo Musk : TED via YouTube ; Photo Bezos : . / Kevin Lisota)

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a lancé une nouvelle volée de tweets acidulés à Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon et de l’entreprise spatiale Blue Origin, au milieu d’une querelle réglementaire sur la constellation de satellites Starlink de SpaceX et le concept concurrent du projet Kuiper d’Amazon.

Et cette fois, des lasers spatiaux sont impliqués.

L’étincelle qui a allumé la dernière guerre des flammes de Musk est survenue après que SpaceX a demandé l’approbation de la Commission fédérale des communications pour modifier les plans d’envoi de dizaines de milliers de satellites Starlink pour fournir un service haut débit mondial. L’amendement permettrait à SpaceX d’utiliser sa méga-fusée Starship, actuellement en cours de développement, pour placer ses satellites Gen2 sur un assortiment d’orbites.

En réponse, Amazon a exhorté la FCC à revenir sur la demande de SpaceX, affirmant que l’amendement propose « deux configurations mutuellement exclusives » pour la constellation Starlink et laisse trop de détails en suspens. Et en réponse à cela, SpaceX a déclaré à la FCC que le dépôt d’Amazon n’était “que le dernier de ses efforts continus pour ralentir la concurrence”.

SpaceX s’est également plaint qu’Amazon négligeait de résoudre les préoccupations de la FCC concernant le projet Kuiper. La FCC a donné son approbation conditionnelle aux plans d’Amazon il y a plus d’un an, à condition que les satellites Kuiper n’interfèrent pas avec les systèmes satellitaires précédemment approuvés, y compris Starlink. SpaceX a noté qu’Amazon n’avait pas encore déposé de documents montrant comment il prévoyait d’éviter les interférences et d’assurer la sécurité des opérations par satellite.

Plus de 1 700 satellites Starlink de première génération ont déjà été lancés conformément aux précédentes approbations de la FCC, et le service Internet est actuellement en phase de test bêta étendu.

Le naissain de Starlink intervient dans le contexte des protestations juridiques que l’autre grande idée de Bezos, Blue Origin, a déposée contre la NASA pour avoir attribué un contrat d’atterrisseur lunaire de 2,9 milliards de dollars à SpaceX. En raison du procès de Blue Origin, la NASA et SpaceX ont suspendu les travaux pour adapter Starship en tant que système d’atterrissage pour une mission en équipage sur la lune, qui est actuellement fixée à 2024. (Cette date semble cependant de plus en plus improbable, et pas seulement parce que du procès.)

Dans les tweets d’aujourd’hui, Musk a évoqué les dossiers de la FCC ainsi que le différend sur l’atterrisseur lunaire, se référant à Bezos sans le mentionner par son nom :

SpaceX répond à la demande d’Amazon que la FCC rejette l’amendement Starlink Gen2, le qualifiant de « poursuite des efforts de la famille d’entreprises Amazon pour entraver les concurrents » et faisant référence au procès de Blue Origin contre la NASA : Faits saillants de la mienne : https://t.co/BOv7HB95cD $ AMZN pic.twitter.com/oq3Clqe6Tx – Michael Sheetz (@thesheetztweetz) 1er septembre 2021

Le dépôt d’actions en justice contre SpaceX est * en fait * son travail à temps plein pic.twitter.com/XifRICQ62k – Elon Musk (@elonmusk) 1er septembre 2021

Alors qu’elle plaide sa cause contre la NASA devant la Cour fédérale des réclamations des États-Unis, Blue Origin a embauché d’anciens consultants Amazon liés au processus de passation de marchés JEDI.https://t.co/y5P09HUJp0 – Eric Berger (@SciGuySpace) 1er septembre 2021

Il devrait envisager de dépenser de l’argent sur du matériel d’atterrisseur lunaire réel, au lieu de lobbyistes louches – Elon Musk (@elonmusk) 1er septembre 2021

À quel moment @elonmusk a-t-il un Falcon Heavy survolant la maison de Bezos toute la journée ? https://t.co/6l4Cw03rmY – Ashlee Vance (@ashleevance) 1er septembre 2021

Peut-être lui zapper sur la tête avec nos lasers spatiaux… – Elon Musk (@elonmusk) 1er septembre 2021

Musk a également fait référence à Bezos la semaine dernière dans un échange sur Twitter, bien qu’il ait mal orthographié le nom du milliardaire :

Un autre front dans une rivalité croissante: Amazon exhorte la FCC à refuser le plan de SpaceX pour Starlink de deuxième génération https://t.co/bHn85RsmW4 #PCMag – Christian Davenport (@wapodavenport) 26 août 2021

Il s’avère que Besos a pris sa retraite afin de poursuivre un travail à plein temps en justice contre SpaceX… – Elon Musk (@elonmusk) 27 août 2021

Nous avons contacté Amazon et Blue Origin pour toute réponse, mais il est peu probable que Bezos lui-même riposte. La publication la plus récente sur le compte Twitter de Bezos date d’un an et demi, et les précédentes railleries de Musk n’ont pas réussi à augmenter. De nos jours, Bezos préfère publier des mises à jour sur Instagram, dont l’une disait de belles choses sur SpaceX. (Musk a renoncé à Instagram en 2018, mais son ancien compte perdure en tant que site de fans.)

Pendant ce temps, la FCC vient de publier un nouveau dossier dans lequel Amazon demande le feu vert de la commission pour tester des prototypes d’antennes pour le projet Kuiper dans ses laboratoires de Redmond, Wash.

“Cette subvention servirait l’intérêt public en permettant à Amazon d’améliorer et de valider davantage les composants du système Kuiper”, a déclaré la société.

Aucun satellite Kuiper n’a encore été envoyé en orbite, mais en avril, Amazon a conclu un accord avec United Launch Alliance pour neuf lancements qui utiliseraient les fusées Atlas V de l’ULA.