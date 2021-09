Elon Musk annonce la fin de la phase bêta de Starlink : elle sera activée en octobre | La technologie

in

Le projet d’offrir Internet par satellite se rapproche de plus en plus et Elon Musk a publié un tweet à ce sujet.

Tous les projets commerciaux sur lesquels travaille Elon Musk ont ​​tendance à attirer beaucoup l’attention des médias et dans le cas de Starlink, cela est plus que mérité. Nous avons déjà publié sur cette technologie auparavant, mais pour ceux qui ne savent pas de quoi nous parlons, c’est l’intention de offrir Internet à tout utilisateur via un réseau satellite.

Nous attendions son lancement officiel depuis des mois après les nombreux tests qui ont été enregistrés et tous les défis à relever. Heureusement pour ceux qui souhaitent investir dans ce type de connexion, l’Espagne fait partie des pays qui disposeront bientôt de Starlink.

La société a annoncé en début d’année que ce type de connexion serait lancé en 2021, et il semble qu’ils aient eu raison après un tweet d’Elon Musk à ce sujet. Selon ses propos, il sera prêt”le mois prochain“; c’est-à-dire en octobre.

Lors du dernier Mobile World Congress, Elon Musk a déclaré qu’ils espèrent atteindre “peut-être plus de 500 000 utilisateurs en 12 mois“. C’est un chiffre très ambitieux quand on connaît le prix de Starlink, peut-être l’un de ses plus gros problèmes, et le manque de savoir comment il fonctionne vraiment, surtout quand le ciel n’est pas totalement dégagé.

Comme publié dans Business Insider Spain, « le paiement d’une frais de 99 euros pour réserver une place, entièrement remboursable, avec le même coût fixe par mois. A cette redevance s’ajoute le kit comprenant l’antenne, qui doit être montée par l’utilisateur lui-même à son domicile, et dont le coût s’élève à 499 euros plus 60 euros de frais de port“Ce n’est accessible à personne.

À l’heure actuelle, l’investissement réalisé a été important et ils ont déjà près de 12 000 satellites en orbite, selon The Verge. Concernant la vitesse, il est indiqué que atteindra 100 Mbps en téléchargement et 20 Mbps en téléchargement, mais des doutes subsistent sur ces chiffres.

Le fait est que dans quelques semaines, Starlink sortira de la phase bêta et nous espérons avoir de vos nouvelles sur le fonctionnement du service. De plus, nous verrons l’impact que cela a en Espagne.