Elon Musk annonce que Tesla « acceptera » les paiements Dogecoin !

Cette semaine, les yeux de la communauté crypto se sont tournés vers le Twitter d’Elon Musk, qui a fait une annonce liée à DOGE. Le milliardaire a présenté la volonté de Tesla d’offrir de nouvelles marchandises pouvant être achetées via des paiements avec Dogecoin

Paiements en crypto-monnaie

Des rumeurs sur l’influence d’Elon Musk sur les « crypto-monnaies mèmes » circulent sur Internet depuis un certain temps. La vérité est que dans le passé, le milliardaire a émis des commentaires de soutien concernant la croissance de DOGE.

En ce sens, une partie de la communauté crypto soutiendrait le fait que la société de Musk acceptait les transactions monétaires en crypto-monnaies. Malgré le fait que jusqu’à présent, aucune intention d’autoriser les paiements avec des actifs numériques n’a été confirmée.

Cependant, Musk envisagerait cette possibilité, faisant allusion à un avenir où vous pourrez réellement effectuer des achats chez Tesla en utilisant des crypto-monnaies. Il a récemment publié un tweet dans lequel il est prêt à ce que l’entreprise reçoive des paiements avec Dogecoin.

Tesla va rendre certains produits achetables avec Doge et voir comment ça se passe – Elon Musk (@elonmusk) 14 décembre 2021 Tweeter

Elon a déclaré que la société publierait des produits « compatibles DOGE » à titre de test pour « voir comment cela se passe ».

Réactions de la communauté

Après que le milliardaire ait montré au public l’initiative que Tesla allait prendre, les réactions sont survenues immédiatement. Bien qu’il n’ait pas été précisé que les véhicules électriques peuvent être achetés avec des crypto-monnaies, une partie de la communauté considère que ce serait favorable.

Pour l’instant, des tests seront effectués sur d’autres produits, en dehors des voitures. Cette initiative, exprimée sur Twitter, compte plus de 330K likes (au moment de cette publication). Il a près de 50 000 retweets et plus de 9 000 tweets cités.

Du côté du marché de la cryptographie, l’optimisme des commerçants a également été noté avec une augmentation de la valeur de DOGE. À partir du moment où le commentaire de Musk a été assimilé, les investisseurs ont généré une course haussière d’environ 20%.

Lorsque l’on considère la possibilité de paiements avec Dogecoin, son prix est passé à 0,19 $ contre 0,15 $ hier.

Cependant, une fois cet élan enregistré, les positions vendeuses n’ont pas tardé à prendre le contrôle du marché. Après tout, la volatilité des « meme coins » apparaît quotidiennement, juste au moment où des personnalités influentes émettent un commentaire à leur sujet.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport