Elon Musk apparaîtra sur SNL, le prix DOGE continue d’augmenter

Dogecoin (DOGE), la crypto-monnaie inspirée des mèmes de l’industrie de la crypto, a continué d’augmenter à l’approche du week-end, ce qui n’est probablement pas un accident. Ce week-end sera probablement énorme, non seulement pour DOGE mais pour de nombreuses autres crypto-monnaies alors que le monde de la crypto attend avec impatience Saturday Night Live, plus tard dans la journée, alors qu’Elon Musk fera une apparition et prononcera un discours.

Maintenant, Elon Musk est connu pour beaucoup de choses. Il est le PDG de Tesla et SpaceX, il est le créateur de PayPal, il est devenu la personne la plus riche du monde pendant une brève période plus tôt cette année et bien plus encore. Cependant, ces derniers temps, Musk a été fortement impliqué dans l’industrie de la cryptographie, c’est pourquoi tout le monde de la cryptographie s’attend à ce qu’il parle de crypto et saisisse cette opportunité pour augmenter l’exposition.

La simple attente de ce qui se passe semble être suffisante pour augmenter les prix de la crypto-monnaie, et l’apparence elle-même, en fonction de son évolution, pourrait stimuler encore plus les monnaies numériques.

Les paris cryptographiques sont à nouveau à la hausse

L’apparition en attente est même devenue une tendance massive et, comme tous les grands événements, elle a déclenché d’innombrables paris cryptographiques dans l’industrie. Alors que certains peuvent se demander sur quoi parier, le fait est qu’il existe un choix assez large – les gens ont commencé à parier sur la question de savoir si Musk parlera ou non de crypto et, le cas échéant, quelles pièces seront mentionnées et lesquelles ne pourraient pas l’être.

Les chances sont actuellement en faveur de DOGE, bien que beaucoup semblent penser qu’il ne parlera pas du tout de crypto. Voici à quoi ressemblent les paris en ce moment:

1. Bitcoin: -200

2. Dogecoin: +600

3. CHAMP: +450

4. Aucune mention de crypto: +400

Beaucoup ont également émis l’hypothèse que Musk pourrait mentionner ses amis, sa famille et ses rivaux, et les chances ressembleraient à ceci:

1. Jeff Bezos: -120

2. Mark Zuckerberg: +150

3. Mark Cuban: +350

4. Bill Gates: +350

5. Joe Rogan: +500

6. Tim Cook: +700

7. Jay Leno: +1500

8. Ryan Cohen (GME): +2400

9. Vlad Tenev (PDG de Robinhood): +3200

Enfin, il y avait également des paris sur la hausse des actions de Tesla lundi prochain, après l’apparition:

1. Augmentation de 1% ou plus: -250

2. Moins de 1% ou plus: +550

3. Aucun: +650

Donc, quoi qu’il arrive, et peu importe ce dont Musk finit par parler, ce sera une période très excitante pour l’industrie de la cryptographie, ainsi que pour tous ceux qui ont fait un pari sur son apparition sur SNL.