Elon Musk appelle Elizabeth Warren ‘Sen. Karen, ‘elle fait exploser son honneur de la personne de l’année

Elon Musk et sén. Elizabeth Warren y vont – leur guerre des mots éclate, et c’est fini le TEMPS le nommant Person of the Year, ou comme elle le dirait … « Freeloader de l’année ».

La sénatrice américaine du Massachusetts a tiré le premier coup de feu en travers de l’arc … en criant à Musk – comme elle le voit – de ne pas payer suffisamment d’impôts. Elle a tweeté mardi : « Modifions le code fiscal truqué afin que la personne de l’année paiera réellement des impôts et arrête de s’en prendre à tout le monde. »

L’homme le plus riche du monde a rapidement répondu au sénateur Warren, en disant… « Vous me rappelez quand j’étais enfant et que la mère en colère de mon ami criait au hasard sur tout le monde sans raison. »

Il est devenu encore plus personnel, affirmant que Warren projette simplement quand elle l’accuse d’arnaquer les contribuables.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Nous avons déjà entendu le sénateur Warren émettre cette même prise… plus tôt cette année, elle arraché un autre milliardaire gars de l’espace (et ancien homme le plus riche), Jeff Bezos, pour ne pas avoir payé assez d’impôts sur le revenu, tout en engloutissant des milliards dans son programme spatial.

Musk et Bezos ont tous deux souligné qu’ils ne profitaient que du code fiscal même créé par Warren et le reste du Congrès.

Elon ne recule pas devant cette dernière attaque, tweetant à Warren … « S’il vous plaît, n’appelez pas le manager sur moi, sénateur Karen. »