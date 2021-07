Elon Musk aurait exigé de devenir PDG d’Apple dans le cadre de l’acquisition potentielle de Tesla [Update: Musk Denies]

Le PDG de Tesla, Elon Musk, aurait demandé une fois qu’il soit nommé PDG d’Apple lors d’une brève discussion sur une acquisition potentielle avec l’actuel PDG d’Apple, Tim Cook. L’affirmation figure dans un nouveau livre intitulé “Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century”, tel que revu par le Los Angeles Times.



Selon le livre, lors d’un appel téléphonique en 2016 entre Musk et Cook qui a évoqué la possibilité d’acheter Tesla par Apple, Musk a déclaré à Cook qu’un achat de Telsa par Apple ne pourrait aller de l’avant que s’il devenait PDG de la société combinée.

Le directeur général d’Apple, Tim Cook, et le directeur général de Tesla, Elon Musk, se parlent au téléphone. Le dévoilement en 2016 du modèle 3 à faire ou à casser est pour bientôt, mais Tesla est en sérieuse difficulté financière. Cook a une idée : Apple rachète Tesla. Musk est intéressé, mais à une condition : « Je suis PDG. Bien sûr, dit Cook. Lorsqu’Apple a racheté Beats en 2014, il a conservé les fondateurs, Jimmy Iovine et Dr. Dre. Non, dit Musk. Pomme. PDG d’Apple. “F—vous” dit Cook et raccroche.

Elon Musk a précédemment affirmé qu’il avait déjà contacté Tim Cook pour “discuter de la possibilité qu’Apple rachète Tesla”. Cook, selon Musk, a refusé de participer à la réunion. Le nouveau livre affirme que même si une réunion n’a jamais eu lieu, un appel téléphonique entre les deux PDG a eu lieu. Il convient toutefois de noter que lors d’une interview avec Kara Swisher du New York Times en avril, Cook a déclaré qu’il n’avait jamais parlé à Musk mais qu’il avait “une grande admiration et un grand respect” pour Tesla.

Mettre à jour: Dans un tweet, Elon Musk nie le contenu du livre, le qualifiant à la fois de “faux et ennuyeux”.

Mise à jour 2 : Musk a partagé un autre tweet niant explicitement que lui et Cook se soient déjà parlé ou écrit, réitérant ses déclarations d’il y a des mois selon lesquelles il avait à un moment donné demandé une réunion avec Cook pour discuter de la possibilité qu’Apple rachète Tesla mais que Cook a refusé le Rencontre.