Elon Musk Bitcoin News: Le Tweet sur l’énergie propre augmente les prix du BTC

in

Il m’aime, il ne m’aime pas. Tel est l’Elon Musk Bitcoin (CCC :BTC-USD) relation. Aujourd’hui le Tesla (NASDAQ :TSLA) le fondateur est de retour dans le train de la crypto-monnaie si les mineurs peuvent devenir plus respectueux de l’environnement. La valeur du BTC a augmenté de 9,22 % au cours des dernières 24 heures après que Musk a exprimé un changement d’avis.

Source : vasilis asvestas / Shutterstock.com

Dimanche, Musk a tweeté que Tesla reprendrait l’autorisation des transactions Bitcoin “lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable (environ 50 %) d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive”.

Son commentaire est venu après Sygnia Le PDG Magda Wierzycka a critiqué Musk pour son comportement récent sur la cryptographie, déclarant “Ce que nous avons vu avec Bitcoin, c’est une manipulation des prix par une personne très puissante et influente”.

C’est inexact. Tesla n’a vendu qu’environ 10% des avoirs pour confirmer que BTC pouvait être liquidé facilement sans déplacer le marché. Lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable (environ 50 %) d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive, Tesla recommencera à autoriser les transactions Bitcoin. – Elon Musk (@elonmusk) 13 juin 2021

Comme vous vous en souvenez peut-être, Musk a envoyé Bitcoin dans une spirale en mai avec son évaluation selon laquelle les pièces extraites étaient de «l’argent sale», suspendant les achats de véhicules à l’aide de BTC. Le 12 mai, il écrit :

“La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l’environnement.”

Le prix du Bitcoin a chuté instantanément après le tweet de Musk, passant de 54 800 $ à 46 000 $ en moins de deux heures. Une semaine après le tweet de Musk, le gouvernement chinois a annoncé sa propre interdiction de Bitcoin, et la crypto a chuté à 30 000 $ avant de rebondir vers 40 000 $. Il se situe juste en dessous de ce prix ce matin.

L’impact environnemental de l’exploitation minière de Bitcoin conduit à un autre débat sur la question de savoir si Bitcoin passerait un jour de son protocole actuel de preuve de travail (PoW) à un protocole de preuve de participation (PoS).

Le monde ne peut pas en avoir assez de la saga Bitcoin d’Elon Musk

Plus tôt en juin, la relation instable de Musk avec BTC a fait l’actualité avec un tweet qui comprenait le hashtag #Bitcoin et un emoji au cœur brisé. Il a poursuivi en publiant une bande dessinée de rupture et en répondant «gentil» à une illustration d’un dogecoin crypto rival publié par crypto exchange Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE).

La paire de mèmes précède une nouvelle baisse pour Bitcoin, montrant à quel point le milliardaire a une influence sur les prix du Bitcoin.

“Quand Elon Musk tweete un contenu lié à la cryptographie, le marché… s’attend à une réaction”, a déclaré à . Nick Spanos, co-fondateur de ZAP Protocol, un projet de cryptographie en Suisse.

Que signifiaient ces tweets ? Qui sait? Mais dans ce monde meshuggeneh, venant du PDG d’une entreprise avec une capitalisation boursière de 587 milliards de dollars, ils semblent parler aux masses.

À la date de publication, Robert Lakin n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Le contributeur d’InvestorPlace, Robert Lakin, est un rédacteur financier et rédacteur en chef chevronné, ayant déjà travaillé pour Bloomberg News et en tant que rédacteur en chef de la recherche sur les actions d’achat. Son bulletin d’information Substack, TLV Strategist, couvre la scène des affaires en Israël.