Elon Musk ciblé par le groupe de piratage Anonymous à cause de tweets faisant chuter le prix du Bitcoin | Monde | Nouvelles

Le patron du milliardaire Tesla a publié plusieurs mises à jour sur Twitter centrées sur la fluctuation sauvage du prix du Bitcoin, la dernière étant le logo de la crypto-monnaie la plus populaire au monde avec un emoji au cœur brisé. Il a exprimé très clairement son soutien au marché de la crypto-monnaie, mais a récemment semblé s’en prendre à Bitcoin depuis la suspension des plans de son entreprise pour l’accepter comme paiement pour ses voitures électriques, citant des inquiétudes concernant sa consommation excessive d’énergie.

Les commentaires de M. Musk ont ​​exaspéré Anonymous, qui a déclaré dans une vidéo récemment publiée: “Des millions d’investisseurs de détail comptaient vraiment sur leurs gains cryptographiques pour améliorer leur vie.

“C’est quelque chose que vous ne comprendrez jamais parce que vous êtes né dans la richesse volée d’une mine d’émeraude de l’apartheid sud-africain et que vous n’avez aucune idée de ce à quoi ressemble la lutte pour la plupart des travailleurs du monde.

“Bien sûr, ils ont pris le risque sur eux-mêmes lorsqu’ils ont investi, et tout le monde sait qu’il faut être préparé à la volatilité de la crypto, mais vos tweets de cette semaine montrent un mépris clair pour le travailleur moyen.

“Alors que les gens qui travaillent dur voient leurs rêves liquidés au cours de vos crises de colère en public, vous continuez à vous moquer d’eux avec des mèmes de l’un de vos manoirs à un million de dollars.”

Dans une attaque personnelle cinglante, Anonymous affirme que bien que M. Musk se présente comme quelqu’un qui se préoccupe de l’environnement avec la décision de Tesla d’accepter Bitcoin comme forme de paiement, il ne pratique pas réellement ce qu’il prêche.

La vidéo dit : “Au cours des dernières années, vous avez joui de l’une des réputations les plus favorables de la classe des milliardaires parce que vous avez exploité le désir que beaucoup d’entre nous ont de vivre dans un monde avec des voitures électriques et l’exploration spatiale.

“Mais récemment, votre image publique soigneusement créée est exposée et les gens commencent à vous voir comme rien de plus qu’un autre mec riche narcissique qui a désespérément besoin d’attention.”

Anonymous a ensuite poussé les choses encore plus loin d’un point de vue personnel et affirme que M. Musk souffre d’un “complexe de supériorité et de sauveur”, accusant le patron de Tesla d’avoir blessé la classe ouvrière avec son “trolling” constant du marché des crypto-monnaies.

“Vous vous êtes même prématurément couronné ‘Empereur de Mars’, un endroit où vous enverrez des gens mourir.”

“Il existe de nombreuses autres entreprises travaillant sur l’exploration spatiale et les véhicules électriques, vous n’êtes que le seul PDG à avoir acquis un culte en postant et en trollant le monde sur les réseaux sociaux.

“En fait, beaucoup de gens n’apprennent pas que la grande majorité des revenus de Tesla ne proviennent pas de la vente de voitures, mais de subventions gouvernementales – la vente de crédits de taxe sur le carbone pour votre innovation avec une énergie propre.”

Anonymous a conclu dans un dernier avertissement: “Alors que les gens qui travaillent dur voient leurs rêves liquidés au cours de vos crises de colère en public, vous continuez à vous moquer d’eux avec des mèmes de l’un de vos manoirs à un million de dollars.

“Vous pensez peut-être que vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, mais maintenant vous avez trouvé votre partenaire.

“Nous sommes anonymes ! Nous sommes légion. Attendez-nous.”

Vendredi, le prix de Bitcoin a chuté de plus de sept pour cent après le tweet bizarre d’Elon Musk, les crypto-monnaies rivales plongeant également alors que le marché volatil continue de se débattre.

Le prix du Bitcoin a subi une chute spectaculaire au cours des six dernières semaines, chutant de 42% depuis qu’il a atteint un record de 63 300 $ le 16 avril.

En février, le prix du Bitcoin a atteint un niveau record après avoir tweeté que Tesla commencerait à accepter les paiements en monnaie numérique pour les ventes de leurs voitures électriques.

Mais le 17 mai, le prix de Bitcoin a plongé à son plus bas depuis février après que le patron de Tesla a laissé entendre que le constructeur automobile électrique pourrait vendre ses avoirs en crypto-monnaie.

Le week-end précédent, M. Musk a suggéré que la société envisageait de vendre ou avait peut-être déjà vendu certaines de ses participations dans la crypto-monnaie.