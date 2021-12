Elon Musk commence à promouvoir le Tesla Bot et le compare à C-3PO et R2-D2 | La technologie

Elon Musk a fait quelques commentaires sur le robot que Tesla prépare et l’a comparé aux personnages populaires de Star Wars.

Si Elon Musk se démarque par quelque chose, c’est en raison de sa capacité à gagner des titres avec des phrases qui essaient de vendre les produits sur lesquels ils travaillent de quelque manière que ce soit leurs entreprises. De temps en temps, il annonce quelque chose de manière prometteuse, même si cela ne se produit pas plus tard, et avec le Tesla Bot, ou Optimus, nous l’avons revu.

Les promesses d’Elon Musk non tenues sont nombreuses et touchent plusieurs de ses entreprises. Provocation ou vrai pari, quand on parle maintenant du robot humanoïde Tesla qui a été présenté en août, il a avancé qu’il espère qu’il sera disponible d’ici fin 2022.

Selon ses propos dans une interview sur YouTube, le Tesla Bot sera un « incroyable compagnon comme C-3PO et R2-D2« qu’il pourra « développer une personnalité unique au fil du temps » car « tous les robots ne sont pas pareils ».

Certains l’ont appelé le nouveau Steve Jobs. D’autres, le vrai Iron Man. À chaque fois qu’il tweete, ses investisseurs tremblent. Ce sont les plus grandes excentricités d’Elon Musk.

Les commentaires soulèvent certains doutes et il suffit d’observer la situation dans laquelle se trouvent certains des robots les plus connus et dans laquelle ils travaillent depuis des années. Nous voyons un excellent exemple dans ce qu’ils montrent régulièrement à Boston Dynamics, comme dans leur dernière vidéo pour féliciter Noël.

Si les conceptions continuent d’avancer et qu’elles semblent à chaque fois plus aptes à se déplacer dans n’importe quel scénario, pour le moment leur autonomie est assez limitée et il est difficile de penser qu’elles aient les capacité de se déplacer seul ou d’avoir une personnalité propre.

Dans The Next Web, ils commentent à quel point ils voient difficilement que Tesla résoudre tous les problèmes qui existent avec l’intelligence artificielle dans ce domaine quand, par exemple, ils n’ont pas encore suffisamment développé la conduite autonome dans leurs véhicules.

En plus, il y a aussi problèmes dans son éventuelle commercialisation. Déjà avec des robots comme celui d’Amazon, on se demande combien d’utilisateurs ont réellement besoin ou achèteraient ces modèles et avec l’un des 172 centimètres de haut et plus de 55 kilos il semble difficile de trouver un grand nombre de clients potentiels.

Malgré tous ces obstacles, nous verrons dans quelle mesure ses paroles sont remplies et comment va ce projet dans un an.